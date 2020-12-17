Новое землетрясение произошло на Байкале 17 декабря

Землетрясение зафиксировано в акватории озера Байкал в ночь на 17 декабря в 01.43 по местному времени. Эпицентр находился в 17 километрах от посёлка Бугульдейка Ольхонского района Иркутской области. Интенсивность подземного толчка в эпицентре составила 4-5 баллов, в Иркутске землетрясение ощущалось на 3 балла, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Это уже третье землетрясение на Байкале за декабрь, мощность которого превысила четыре балла, и четвертое за год. Первое произошло утром 10 декабря, в 5.44 по местному времени. Эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии. Интенсивность в эпицентре составила 7.6 баллов. На территории Иркутской области ощущались подземные толчки силой 5-6 баллов. Второе землетрясение произошло в тот же день вечером. Оно было зафиксировано в 22:20 по местному времени. Его интенсивность в Иркутске составила 4 балла.

Ученые назвали землетрясение, которое произошло утром 10 декабря в середине Байкала, самым мощным с 1999 года.

«Да, такое сильное землетрясение в последний раз было в 1999 году, потому что в 2008 году у нас было Култукское (это юг Байкала), Быстринское (это был Саянский разлом, тоже юг), а в середине Байкала были более слабые, но с такой сильной магнитудой с 1999 года не было», – приводятся в сообщении слова директора Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елены Кобелевой. Она также отметила, что подобное землетрясение стоило ожидать, однако предсказать его было невозможно.