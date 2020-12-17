Ольга Дегтярева стала «Леди индустрии» Рrivate banking в России

14 декабря в московском театре Et Cetera состоялась торжественная церемония награждения лауреатов SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2020 — первой в России ежегодной премии в индустрии private banking и wealth management.

Награду в номинации «Леди индустрии» получила Ольга Дегтярева, руководитель Департамента по работе с состоятельными семьями Банка УРАЛСИБ.

Следует отметить, что Ольга Дегтярева уже второй раз стала лауреатом номинации «Леди индустрии». В первый раз награду она получила в 2011 году. В прошлом году также Уралсиб | Private Bank победил в номинации «Легендарная команда индустрии».

Премия в России вручается с 2009 года. Она учреждена и проводится по аналогии с британской SPEAR’S Wealth Management Awards, которую журнал SPEAR’S UK ежегодно вручает в Лондоне. Организаторы премии в России — портал PBWM.ru и журнал SPEAR’S Russia.