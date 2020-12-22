Михаил Задорнов рассказал, что будет с рынком ипотеки после отмены господдержки

В 2020 году рост ипотечного портфеля по банковском сектору составит 17-18%. Хотя количество ипотечных кредитов останется на уровне 2018 года, объемы выдачи будут рекордными, потому что средний чек по ипотеке вырос за два года, заявил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов на пресс-конференции в Иркутске.

Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка «Открытие».

Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области.

Пресс-конференция в Иркутске. Фото: Андрей Фёдоров.

Рисков «ипотечного пузыря» нет

По словам Михаила Задорнова, отмена государственной программы льготной ипотеки не помешает расти рынку ипотеки, хотя темпы, безусловно, снизятся.

– Программа господдержки ипотеки под 6,5% когда-то завершится. Это неизбежно. Возможно, это будет не в июле. После отмены мы прогнозируем одномоментное повышение ставок, но ипотека все равно останется интересным продуктом и без господдержки, рынок продолжит расти, просто темпы замедлятся, – подчеркнул глава банка «Открытие».

При этом глава банка «Открытие» не видит рисков образования «ипотечного пузыря», о котором недавно заявил регулятор.

– Поведение нашего ипотечного портфеля и в целом рынка ипотеки – пока не вызывает никаких вопросов. 2020 год объективно кризисный с точки зрения доходов населения, но мы не видим ухудшения портфеля. Более того, сейчас просрочка по ипотеке не хуже, чем в первом квартале, до ковидного периода. Она не превышает 0,5% от всего портфеля.

Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка «Открытие».

Пресс-конференция в Иркутске. Фото: Андрей Фёдоров.

Риски есть для бенефициаров программы

Риски отмены госпрограммы могут быть для тех, кто является её бенефициаром, считает Михаил Задорнов. Для этого необходимо смотреть, в чью пользу распределялась госсубсидия. Хотя ипотечная ставка изменится после отмены, но это не будет критично для рынка ипотеки, считает он.

– В 2020 году мы видим активный рост цен на недвижимость, это, безусловно, будет сдерживать в дальнейшем спрос на ипотеку.

При приобретении жилья в ипотеку многие думают, что ипотечная ставка – это главный фактор. Но это не так. В этой простой модели, когда человек может взять ипотеку, три составляющих: первое – стоимость квадратного метра, второе – твоя зарплата и весь доход семьи, и только третье – это ставка по ипотеке. Первых два фактора – самые важные, именно поэтому только 20-25% российских семей могут взять ипотеку.

Требования ужесточились, но на объемах это не сказалось

После введения локдауна банки ужесточили требования к заемщикам, но на объемах выдачи ипотеки это не отразилось.

– С момента введения карантина требования ужесточили, а потом, к июню, смягчили, мы внимательно следим за рынком, – пояснил Михаил Задорнов. – В целом за этот год, конечно, требования ужесточились, но был период более жестких требований, чем сейчас.

Так, по словам Владимира Чернышева, управляющего банком «Открытие» в Иркутской области, прирост объемов ипотечного кредитования в 2020 году в регионе составил 57%. За год ипотечный портфель вырос в 1,7 раза – до 1,4 млрд рублей, а по итогам года превысит 1,6 млрд рублей.

При этом особый “вклад” в рост объемов выдачи вносит рефинансирование ипотеки сторонних банков. Банк “Открытие” является одним из лидеров на рынке рефинансирования и занимает второе место из топ-5 ипотечных банков.

– На рефинансирование сейчас приходится 30% выдачи, – уточнил Владимир Чернышев.

Двойной эффект в работе с жилищным рынком

Банк “Открытие” сейчас активно работает со строительными компаниями. Связка “проектное финансирование застройщиков – открытие счетов- эскроу – выдача ипотечных кредитов по финансируемым проектам” выгодна всем – и застройщикам, и банкам, и заёмщикам.

Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области.

Пресс-конференция в Иркутске. Фото: Андрей Фёдоров.

– Недавно мы профинансировали ЖК “Корица” в Иркутске, речь идет о строительстве порядка 12 тыс. квадратных метров, – рассказал управляющий банком «Открытие» в Иркутской области. – В стадии рассмотрения проекты еще четырех крупных застройщиков. Суммарно это порядка 53 тыс. квадратных метров. Учитывая, что ежегодно в Иркутске в среднем сдается около 250 тыс. квадратных метров, это примерно 20-25% рынка. Как только сделки будут одобрены, мы о них объявим.

После того, как строительная отрасль перешла на новые правила финансирования строительства жилья, по словам Владимир Чернышева, часть застройщиков взяла паузу, часть ушла в другие ниши, например, в загородный сегмент, но есть и те, кто сейчас активно ищет земельные участки в Иркутске для строительства. Банк готов предложить интересные условия для всех участников рынка жилья.

– В 2021 году банк нацелен на расширение сотрудничества с застройщиками как Иркутска, так и Забайкальского края, – подчеркнул Владимир Чернышев.