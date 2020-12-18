Банк «Открытие» и Иркутская область договорились о совместном развитии малого бизнеса и государственно-частном партнерстве

Документ о сотрудничестве 17 декабря 2020 года подписали президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Таким образом, расширяются масштабы сотрудничества, которые были определены в предыдущем соглашении между банком и Иркутской областью в октябре 2019 года.

Банк «Открытие» готов содействовать реализации инвестиционных проектов на территории Иркутской области, способствовать привлечению инвесторов на условиях государственно-частного партнерства, оказать поддержку развитию регионального малого и среднего бизнеса.

В ходе рабочей встречи Михаил Задорнов и Игорь Кобзев также обсудили возможность участия банка в финансировании бюджетов муниципальных образований и Иркутской области, в реализации проекта размещения инфраструктурных облигаций региона.

Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка «Открытие»:

В формате государственно-частного партнерства банк «Открытие» готов принимать активное участие в реализации социальных проектов, таких как строительство школ, детских садов, объектов здравоохранения, а также национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Для группы «Открытие» Иркутская область является одним из ключевых регионов в Сибирском федеральном округе. Мы видим большой потенциал для развития сотрудничества с региональными властями в реализации инвестиционных проектов, имеющих высокую социальную и инфраструктурную значимость. Мы договорились развивать партнерство по нескольким направлениям. Банк и администрация региона уже имеют положительный опыт сотрудничества в реализации сделки по приобретению портфеля облигаций Иркутской области.Планируем дальнейшее участие в развитии программ по поддержке предпринимательского сообщества региона, в том числе, предоставление гарантий по государственным программам поддержки бизнеса, а также по собственным программам реструктуризации для малого и среднего бизнеса региона – по ним на начало декабря уже выдано 1,4 млрд рублей. Кроме того, банк разработал типовые решения по кредитованию крупных проектов в сфере социальной и инженерной инфраструктуры, реализуемых по схеме ГЧП/концессий. Уверен, что сотрудничество банка «Открытие» и правительства Иркутской области будет активным и взаимовыгодным».

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев:

«Прежде всего, мы заинтересованы в партнерстве при реализации национальных проектов, расширении доступа к льготному финансированию субъектам малого и среднего бизнеса, увеличении объемов льготного кредитования крестьянских (фермерских) хозяйств, в участии банка «Открытие» в проектном финансировании жилищного строительства. Уверен, что подписание соглашения о сотрудничестве станет основой для долгосрочных партнерских отношений. Рассчитываю, что совместными усилиями мы сможем решить многие проблемы региона, и это положительным образом скажется на качестве жизни людей».

Еще одной сферой возможного сотрудничества может стать поддержка социальной сферы, работников бюджетных отраслей. Банк «Открытие» предлагает сотрудникам предприятий в сфере образования, здравоохранения, культуры и муниципальных учреждений льготные условия кредитования и обслуживания, а также специально разработанную страховую программу «Защита от COVID-19». В случае заражения вирусом держателям зарплатных карт выплачивается возмещение, позволяющее сохранить привычный уровень дохода. Также совместно со страховой компанией «Росгосстрах» разработаны и реализуются программы по для реабилитации после COVID-19 и онкозаболеваний.

В настоящее время на территории Иркутской области под брендом «Открытие» работает шесть отделений банка в трех городах. Парк банкоматов насчитывает 50 устройств, в торгово-сервисных предприятиях региона установлено более 870 POS-терминалов. Как подчеркнул управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев, банк уже оказывает серьезную поддержку предпринимателям региона – за год им выдано в 1,5 раза больше кредитов, чем годом ранее. Клиентами банка являются около 3 тыс. иркутских предпринимателей.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.