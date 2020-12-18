Банк «Приморье» информирует о работе в предпраздничные дни и во время новогодних каникул

Банк «Приморье» поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством и информирует о работе офисов в праздничные дни.

30 декабря 2020:

Все офисы Банка работают в стандартном режиме. Не осуществляются переводы денежных средств в японских иенах и тайских батах за пределы Банка.

31 декабря 2020:

Офисы Банка работают с физическими и юридическими лицами до 12.00.

Проведение в кассах операций покупки/продажи иностранной валюты, приём и пересчёт наличных денег, внесённых физическими лицами для последующего перевода средств без открытия счета (приём платежей), осуществляется до 12.00.

Обслуживание клиентов в депозитариях индивидуальных банковских сейфов ведется с 09:00 до 12:00.

Не осуществляются переводы иностранной валюты юридических и физических лиц за пределы Банка, а также покупка/продажа иностранной валюты юридическим лицам.

Дополнительные офисы Банка «Приморье» в Игорно-развлекательной зоне (Артем, ул. Муравьиная бухта, 73 и Муравьиная бухта, 73, корп. 5) работают с 31 декабря 2020 по 10 января 2021 в круглосуточном режиме. Здесь клиенты-физические лица смогут произвести операции по обмену наличной валюты.

Платежи физических лиц, принятые в мобильном и интернет- Банке с 31.12.2020 после 12:00, будут обработаны Банком, начиная с 09.01.2021.

09 января 2021 с 09:00 до 17:00 будет осуществляться работа с физическими лицами во всех офисах Банка, кроме офисов в Иркутске и Москве.

С 11 января 2021 года все офисы Банка «Приморье» работают в обычном режиме.

Круглосуточно работают:

Контакт-центр по телефону: 8-800-200-20-86 (звонок бесплатный).