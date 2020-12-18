Пространство штаб-квартиры Сбера названо лучшим офисным интерьером России

Офис Сбербанка, расположенный на Кутузовском проспекте, стал победителем крупнейшей в мире премии International Property Awards. Проект отмечен призами высшей степени и назван «Лучшим офисным интерьером — 2020/2021 России» и «Лучшим офисным интерьером — 2020/2021 Москвы».

Комплекс Сбера состоит из пяти зданий, два из которых уже построены и в них работают сотрудники, ещё три здания находятся в стадии строительства.

Работа над проектом штаб-квартиры Сбера предоставила архитекторам уникальную возможность создать дизайн-концепцию, основываясь на функциональной схеме здания в целом. Базой при создании концепции и организации пространства стала сама структура существующего здания с остеклённым внутренним атриумом, проходящим через девять этажей 10-этажного здания. А атриум стал центральным организующим элементом всего пространства, так называемым центром притяжения.

Сбербанк — передовая организация не только в банковском деле, но и в формате работы своих сотрудников. Мы провели самую большую agile-трансформацию в мире — более 30 тысяч наших сотрудников работают в этом формате. При планировании нашего нового пространства мы хотели, чтобы каждый его уголок был подчинён современным моделям организации работы проектных команд. Чтобы атмосфера и устройство каждой зоны способствовали эффективной работе, позволяли каждому человеку быть на пике своей эффективности, при этом были удобны для отдыха или необходимого уединения.

Станислав Кузнецов

Заместитель Председателя Правления Сбербанка

Офис представляет собой гибкое пространство, в котором размещены: рабочие места, многофункциональный зал на 500 мест, переговорные, зона коворкинга, столовая на 400 человек с полным технологическим циклом и концепцией «Кухни мира». Кроме того, в офисе расположено большое количество зон отдыха, где сотрудники могут неформально общаться и просто отдыхать; комнаты релаксации с массажными креслами и зоны для тихой и сконцентрированной работы.

В офисе применена система «Умный дом», которая позволяет контролировать и регулировать температуру воздуха в помещениях, уровень влажности, освещённость.

При выборе материалов основополагающим был экологичный подход — все применяемые материалы обладают экосертификатами. За счёт применения акустического флиса и звукопоглощающих панелей был достигнут акустический комфорт, который особенно актуален в форматах open space. Каждое рабочее место оборудовано умным светильником со встроенным датчиком присутствия, который также реагирует на изменения дневного света в течение дня и подстраивает наиболее комфортный световой сценарий для работы пользователя.

Особое внимание было уделено обустройству зелёных зон, огромное количество живых зелёных растений интегрировано в мебель, благодаря чему создаётся дополнительный комфорт, здоровая и энергетически позитивная среда всего офисного пространства. А ощущение зелёного оазиса создаётся благодаря двум крупнейшим в Москве зелёным стенам с живыми растениями высотой более 20 метров.

Проект «Штаб-квартира Сбербанка» ранее дважды получила гран-при премии Best Office Awards, в 2018 году и в октябре 2020 года. Премия является главной российской профессиональной наградой в области дизайна корпоративных интерьеров.

В 2020 году проект «Штаб-квартира Сбербанка» получил платиновую премию в международном конкурсе в области дизайна и инноваций A’DESIGN AWARD & COMPETITION.

Премия International Property Awards была основана в Англии в 1994 году и является крупнейшей в мире программой награждения в сфере недвижимости, ежегодно привлекающей более 2000 участников. Для поддержания высоких стандартов конкурса в нём принимают участие только избранные и специально приглашённые архитектурные бюро. Более 80 независимых судей и четыре председателя выбирают победителей в каждой категории, которые затем соревнуются между собой за получение награды «5 звёзд» — лучших из лучших.