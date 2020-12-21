Михаил Задорнов: «2021 год будет лучше для банковского сектора»

Финансовый сектор в целом оказался в числе бенефициаров коронакризиса. По словам Михаила Задорнова, президента-председателя правления банка «Открытие», кризисный 2020 год не был плохим для банковского сектора, а 2021 станет еще лучше. Это будет связано с восстановлением российской экономики после пандемии, заявил он на пресс-конференции в Иркутске.

Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка «Открытие». Пресс-конференция в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров.

– Для банка “Открытие”, поскольку мы растущий организм, он также был хорошим. Мы, конечно, хотели вырасти больше, в этом году несколько потеряли темп, но в целом мы удовлетворены финансовым результатом текущего года. Рассчитываем, что следующий год будет в экономике лучше, значит, и банкам будет проще работать.

Ранее в интервью РБК глава банка “Открытие” заявил, что рост розничного кредитного портфеля в банке в 2019 году составил 50%, а по итогам 2020-го превысит 30%.

Растет бизнес банка и в Иркутской области. Как сообщили на пресс-конференции, по итогам 11 месяцев 2020 года объем заемных средств, выданных банком «Открытие» в Приангарье частным клиентам и юридическим лицам, составил 9,3 млрд рублей: на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Половина выданных банком в этом коронакризисном году займов частным клиентам пришлась на кредиты наличными, другая половина – на ипотеку. Банк выдал населению Иркутской области кредитов на сумму 1,9 млрд рублей – на 22% больше, чем годом ранее. Розничный кредитный портфель «Открытия» с начала года вырос на 41% до 3,3 млрд рублей. Прирост объемов ипотечного кредитования в 2020 году составил 57%. У банка «Открытие» в Иркутской области 33 тысячи клиентов-физических лиц, которые доверили ему более 7 млрд рублей вкладов, и 3000 клиентов-предпринимателей с депозитами на сумму 2,7 млрд рублей.

17 декабря 2020 года стало известно, что банк «Открытие» и Иркутская область договорились о сотрудничестве, документ подписали президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Банк готов содействовать реализации инвестиционных проектов на территории Приангарья, способствовать привлечению инвесторов на условиях государственно-частного партнерства, оказать поддержку развитию регионального малого и среднего бизнеса. В ходе рабочей встречи Михаил Задорнов и Игорь Кобзев также обсудили возможность участия банка в финансировании бюджетов муниципальных образований и Иркутской области, в реализации проекта размещения инфраструктурных облигаций региона.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.