Как работает Примсоцбанк в новогодние праздники 2020-2021 гг

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством и уведомляет о режиме работы офисов в предпраздничные и праздничные дни:

31 декабря 2020г. – предпраздничный день, обслуживание физических лиц в офисах Банка осуществляется с 09:00ч. до 13:00ч.

– предпраздничный день, обслуживание физических лиц в офисах Банка осуществляется с 09:00ч. до 13:00ч. С 1 по 10 января 2021г. – новогодние каникулы, обслуживание клиентов не осуществляется.

– новогодние каникулы, обслуживание клиентов не осуществляется. С 11 января 2021 г. обслуживание всех клиентов Банка осуществляется в стандартном режиме.

Банкоматы и терминалы работают круглосуточно и непрерывно.

