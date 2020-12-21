Как работает Примсоцбанк в новогодние праздники 2020-2021 гг

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством и уведомляет о режиме работы офисов в предпраздничные и праздничные дни:
- 31 декабря 2020г. – предпраздничный день, обслуживание физических лиц в офисах Банка осуществляется с 09:00ч. до 13:00ч.
- С 1 по 10 января 2021г. – новогодние каникулы, обслуживание клиентов не осуществляется.
- С 11 января 2021 г. обслуживание всех клиентов Банка осуществляется в стандартном режиме.
Банкоматы и терминалы работают круглосуточно и непрерывно.
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