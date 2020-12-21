Новости

Как работает Примсоцбанк в новогодние праздники 2020-2021 гг

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством и уведомляет о режиме работы офисов в предпраздничные и праздничные дни:

  • 31 декабря 2020г. – предпраздничный день, обслуживание физических лиц в офисах Банка осуществляется с 09:00ч. до 13:00ч.
  • С 1 по 10 января 2021г. – новогодние каникулы, обслуживание клиентов не осуществляется.
  • С 11 января 2021 г. обслуживание всех клиентов Банка осуществляется в стандартном режиме.

Банкоматы и терминалы работают круглосуточно и непрерывно.
 

Читайте также:

Как работает Сбербанк 1 июля
30 июня 2020
Ланта-Банк сообщил режим работы 30 июня и 1 июля 2020 года
29 июня 2020

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Как работают банки ":
Все материалы сюжета (132)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании