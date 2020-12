Freedom Holding Corp. включен в индексы MSCI

Агентство MSCI включило Freedom Holding Corp. в индексы MSCI U.S. Small Cap 1750 и MSCI U.S. Investable Market 2500.

Freedom Holding Corp. вошел в индексы вместе с такими быстрорастущими компаниями, как Plug Power Inc., Marathon Oil Corp., Shift4 Payments, Zentails Pharmaceuticals, Super Micro Computer, Fusion Pharmaceuticals и др. В индекс также вошли компании, которые недавно провели успешные IPO: Vroom Inc, JFrog Ltd, American Well Corp, Passage BIO. Клиенты «Фридом Финанс» имели возможность поучаствовать в этих размещениях.

Индекс MSCI U.S. Small Cap 1750 измеряет эффективность сегмента малой капитализации. Он был запущен 27 марта 2003 года и состоит из наименьших по капитализации компаний в более широком индексе U.S. Investable Market 2500 на фондовом рынке США.

«Включение Freedom Holding Corp. в индексы MSCI – отличная новость в завершающемся году. Попадание в списки известного фондового индекса свидетельствует о признании и международном доверии к нашей компании. Мы уверены, что данное событие поможет нам укрепить свои позиции, повысит ликвидность акций и положительно скажется на деятельности холдинга в целом», – отметил CEO Freedom Holding Corp.и генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов.

Freedom Holding Corp. предоставляет финансовые услуги в семи странах мира. Акции холдинга торгуются на Nasdaq под тикером FRHC. Капитализация составляет $2,5 млрд. Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC, США).

ООО ИК «Фридом Финанс» — российская часть холдинга, представлена 43 офисами в российских регионах от Владивостока до Калининграда. Входит в рейтинги ведущих операторов Московской биржи, где занимает восьмое место по числу зарегистрированных клиентов (более 85 тыс. по итогам ноября 2020 года).