Какие изменения ждут ваши финансы в 2021 году

Трудно предсказать, каким будет 2021 год. Но некоторые нововведения можно узнать заранее — из уже принятых законов. Рассказываем о 8 нововведениях, которые касаются и вашего кошелька.

1. Улаживать споры с банками можно будет через финомбудсмена

С 1 января 2021 года клиенты банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), ломбардов и кредитных потребительских кооперативов (КПК) смогут решать денежные споры через финансового омбудсмена.

Обычно он рассматривает обращения не дольше 15 дней. Это бесплатно. Решение финансового уполномоченного имеет такую же силу, как и постановление суда. Узнать порядок обращения и подать заявление можно на сайте финомбудсмена.

Финансовый уполномоченный уже помогает людям улаживать денежные разногласия со страховщиками и микрофинансовыми организациями (МФО).

2. НДФЛ будет зависеть от размера дохода

Для россиян с высоким заработком ставка подоходного налога повысится с 13 до 15%. Изменение коснется россиян, которые получают больше 5 млн рублей в год.

Уплатить 15% надо будет только на доход сверх лимита. К доходам до 5 млн рублей включительно по-прежнему применяется основная ставка — 13%.

Так, если за 2021 год вы получите 6 млн рублей дохода, налоговой придется отчислить 800 000 рублей = (5 млн рублей х 13%) + ((6 млн — 5 млн) х 15%).

При расчете дохода просуммируют не только зарплату, но и проценты по банковским вкладам, прибыль от инвестиций, выигрыши в азартных играх и лотереях.

Страховые выплаты, начисления по пенсионному обеспечению, а также выручка от продажи имущества (кроме ценных бумаг) не будут учитываться при определении суммарного дохода и по-прежнему будут облагаться подоходным налогом в 13%.

Например, если за счет продажи машины и дачи ваш годовой доход превысит 5 млн рублей, оплачивать налог надо будет по обычной ставке 13%.

3. Изменятся правила расчета налога на доход по вкладам

С 2021 года Федеральная налоговая служба (ФНС) будет учитывать доход каждого вкладчика по всем его депозитам. Те, у кого сумма процентов за год превысит определенный лимит, должны будут заплатить подоходный налог.

Лимит рассчитывается по формуле: 1 млн рублей умножить на ключевую ставку Банка России, действующую на 1 января того года, в котором человек получил доход. Раз в год лимит будет обновляться.

Например, на начало 2021 года ключевая ставка составляет 4,25%, значит, льготный лимит на 2021 год – 42 500 рублей (1 млн х 4,25%). Если сумма процентов по всем вашим депозитам уложится в этот лимит, то вам не придется платить подоходный налог.

Вкладчики, которые заработают на депозитах больше, должны будут заплатить НДФЛ, но только с той суммы, которая превысит установленный лимит.

Впервые налог по новым правилам надо будет заплатить в 2022 году — с дохода по депозитам за 2021 год. Ожидается, что с ним столкнется только 1% вкладчиков.

4. Брокеры будут предупреждать инвесторов о расходах на сделки

С 1 января начинающие инвесторы смогут точнее оценивать свои возможные доходы от вложений в ценные бумаги или производные финансовые инструменты (ПФИ).

Сейчас брокеры раскрывают свои тарифы перед заключением договора о брокерском обслуживании, но обычно не предупреждают о других возможных расходах перед каждой операцией.

С 2021 года, перед тем как принять поручение клиента, у которого нет статуса квалифицированного инвестора, брокер будет обязан предоставить детальную информацию об условиях сделки. В частности, сообщить о текущих ценах на покупку и продажу выбранных финансовых инструментов, дополнительных расходах–например, налогах при вложении в иностранные ценные бумаги, вознаграждении брокера.

Брокер может сам выбрать способ, как предоставить данные, скажем, дать ссылку на страницу своего сайта. Но в любом случае информация должна быть изложена понятно и доступно, чтобы даже неопытный инвестор смог в ней быстро разобраться.

Если брокер не проинформирует клиента, а финансовая операция принесет убытки, инвестор сможет потребовать возмещения потерь, в том числе через суд.

5. Предприниматели не смогут платить «вмененку»

С 1 января по всей России перестает действовать единый налог на вмененный доход (ЕНВД).

ЕНВД (его еще называют «вмененкой») надо было платить не с реального дохода, а с вмененного — потенциально возможного. Ставка зависела от региона, где зарегистрирован бизнес. Она варьировалась от 7 до 15%.

«Вмененка» должна была исчезнуть еще в 2014 году, но отмену несколько раз переносили.

Все предприниматели, использовавшие ЕНВД, по умолчанию перейдут на общую систему налогообложения (ОСНО). Если вы хотите пользоваться другим налоговым режимом, нужно будет подать соответствующее заявление в ФНС до конца года.

6. Расплатиться банковской картой можно будет даже в небольших магазинах

В новом году даже маленькие магазины будут обязаны принимать карты национальной платежной системы «Мир». Но большинство продавцов сразу налаживают прием карт и других популярных платежных систем. А некоторые также организуют безналичную оплату по QR-коду.

Сейчас платежи по карте должны принимать торговые точки и интернет-магазины с годовым оборотом от 40 млн рублей. С 1 марта 2021 года порог понизят до 30 млн рублей, а с 1 июля — до 20 млн.

Помимо этого, с 1 ноября 2021 года оплату картой «Мир» должны будут ввести все онлайн-агрегаторы — магазины, которые объединяют на своем сайте предложения разных продавцов.

7. Все желающие смогут узнать, во что инвестировал НПФ

С июля 2021 года все негосударственные пенсионные фонды должны будут отчитываться, в какие именно ценные бумаги и проекты они вкладывают деньги. Эти данные будут публиковаться на официальных сайтах НПФ. Раньше фонды сами решали, раскрывать эту информацию или нет.

Курс на открытость НПФ взяли еще в 2020 году. Сначала их обязали показывать на своих сайтах структуру инвестиционного портфеля: какую долю в нем составляют акции, облигации и другие инвестиционные инструменты. А также рассказывать, сколько процентов они начислили своим клиентам по итогам года и насколько в среднем проиндексировали выплаты тем, кто уже получает пенсии.

Информацию о доходности фонды публикуют раз в год до 31 марта, об индексации — до 1 августа.

Ссылки на материалы о доходности и структуре инвестпортфеля будут размещаться на главных страницах сайтов. Эти отчеты должны быть доступны всем пользователям в течение 10 лет.

8. Для оформления микрозайма потребуется справка о доходах

С 1 октября 2021 года МФО будут обязаны требовать у заемщиков документы, подтверждающие их доход.

Раньше это не касалось займов меньше 50 000 рублей или выдачи денег на покупку автомобиля под залог. Достаточно было информации о доходе, которую заемщик сам указывал в анкете.

МФО выясняют доход заемщика для расчета его показателя долговой нагрузки (ПДН). Это соотношение платежей по всем кредитам и займам человека (включая тот, за которым он обратился) и его ежемесячных доходов. ПДН больше 50% считается высоким, и кредиторы нередко отказывают людям с таким коэффициентом.