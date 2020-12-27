Число заболевших COVID-19 в Ангарске превысило 4 тысячи человек

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, число заболевших COVID-19 в Ангарске с начала пандемии превысило 4 тысячи человек.
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27 декабря 2020
Из 265 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 67 (всего 14 930),
- в Ангарске – 31 (всего 4 054),
- в Усть-Илимске – 26 (всего 2 066),
- в Братске – 23 (всего 2 692),
- в Черемхово – 19 (всего 806).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 14 930,
- Ангарск – 4 054,
- Братск – 2 692,
- Иркутский район – 2 503,
- Усть-Кутский район – 2 297.
Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 39,7 тысячи человек.