Новости

Число заболевших COVID-19 в Ангарске превысило 4 тысячи человек

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, число заболевших COVID-19 в Ангарске с начала пандемии превысило 4 тысячи человек.

Читайте также:

В России за сутки выявлено 28 тыс. заразившихся коронавирусом
27 декабря 2020
Крупная вспышка коронавируса за последние сутки произошла в Иркутске, заболел 71 человек
26 декабря 2020

Из 265 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 67 (всего 14 930),
  • в Ангарске – 31 (всего 4 054),
  • в Усть-Илимске – 26 (всего 2 066),
  • в Братске – 23 (всего 2 692),
  • в Черемхово – 19 (всего 806).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 14 930,
  2. Ангарск – 4 054,
  3. Братск – 2 692,
  4. Иркутский район – 2 503,
  5. Усть-Кутский район – 2 297.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 39,7 тысячи человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (3090)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании