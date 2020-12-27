Число заболевших COVID-19 в Ангарске превысило 4 тысячи человек

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, число заболевших COVID-19 в Ангарске с начала пандемии превысило 4 тысячи человек.

Из 265 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 67 (всего 14 930),

в Ангарске – 31 (всего 4 054),

в Усть-Илимске – 26 (всего 2 066),

в Братске – 23 (всего 2 692),

в Черемхово – 19 (всего 806).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 14 930, Ангарск – 4 054, Братск – 2 692, Иркутский район – 2 503, Усть-Кутский район – 2 297.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 39,7 тысячи человек.