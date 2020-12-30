Марина Григорьева о туризме на Байкале: «Важен кластерный подход»

На фоне амбициозных планов по развитию внутреннего туризма в стране и созданию качественного турпродукта, региональный турбизнес по-прежнему находится в тисках правовой аномалии на Байкале. Марина Григорьева, председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, прокомментировала ситуацию для SIA.RU.

Марина Григорьева, председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири.

Фото: Андрей Фёдоров.

Марина Викторовна, каким был год для иркутской туристической отрасли?

– 2020 год был таким же, как для других регионов. Я бы не хотела говорить в каком-то грустном ключе о том, как мы жили. Слава богу, мы все живы, слава богу, нас слышит исполнительная и законодательная власть. Не далее, как на прошлой неделе, мы до глубокой ночи обсуждали, как мы будем жить и развиваться, обсуждали меры поддержки с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, с председателем регионального правительства и Законодательным собранием. Поэтому говорить, что у нас совсем все плохо, я бы не стала, говорить, что нужны меры поддержки – это да, это очевидно. И мы об этом говорим на каждой встрече c властью.

В этом году мы получили новый вызов. Это создание качественного туристического продукта. Это вызов федеральный, задача входит в федеральный нацпроект. Есть новые подходы, которые открылись для нас совершенно неожиданно и которые мы должны будем реализовать. Мы получили задел, нам есть куда стремиться, есть над чем работать.

Фото: Андрей Фёдоров.

Во время пленарной сессии на форуме прозвучало много разных идей по развитию туризма – это и привлечение к проектам крупного регионального бизнеса, и личное участие губернаторов, и развитие межрегиональных маршрутов. А что бы отметили вы?

– Кластерный подход. Это когда туризм развивается на определенной территории, где его и можно и нужно развивать, когда в развитие туризма вовлечено прежде всего местное сообщество, местные жители.

Туротрасль дает мультипликативный эффект. Во-первых, она позволяет этнику сохранить, во-вторых, поднять экономику того муниципального образования, где живут эти люди. Мы же понимаем, что местное население, которое живет на территории вокруг Байкала, должно в какой-то степени иметь от этого преференции, А преференция одна – туризм – не запрещенный вид деятельности, а именно качественный туризм, которым мы можем удержать людей, чтобы они не покидали родных мест, а создали качественный турпродукт и поднимали уровень сервиса.

Одна из задач – кадровый вопрос, этому посвящена одна из секций форума. Мы должны кадры для туризма формировать из местного населения. Местных жителей необходимо научить работать качественно, показать методы, как они могут повысить сервис и таким образом сохранить свой малый бизнес, микробизнес, сохранить гостевые дома, чтобы остались дети вокруг них, росли внуки, чтобы территория развивалась, на которой им посчастливилось жить и работать.

Марина Григорьева, председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири.

Фото: Андрей Фёдоров.

Когда мы говорим о грандиозных планах по развитию внутреннего туризма в стране, о нацпроекте, наверняка региональный турбизнес возмущенно скажет: да зачем это все, когда существует правовая коллизия вокруг Байкала?

– Да, тяжело с этим вопросом. Но обнадеживает то, что я в который раз слышу от руководителя ФГУП «Заповедное Прибайкалье», что они меняют подходы, они поддерживают кластерный подход, у них нет цели – выселить местное население, нет цели завести больших интересантов для строительства федеральных, например, сетевых гостиниц.

Риторика поменялась, они развернулись в сторону поддержки местного населения в той части, чтобы именно через них организовать свои маршруты, добиться определенного качества с сохранением экологичности таких маршрутов, с сохранением ландшафта. Это большая и непростая работа, за один год она не будет сделана. Но больше нет агрессии против людей, проживающих на Байкале.

Важно грамотно подойти к ряду законопроектов, которые принимает на федеральном уровне Госдума. Между туризмом и экологией – знак равенства, вот здесь важно не перегнуть палку ни в одну, ни в другую сторону. Для этого федеральным чиновникам и депутатам Госдумы надо прислушиваться к экспертам, которые пропустили через себя все эти правовые аномалии, надо исследовать историю вопроса и только потом принимать важные стратегические документы.

Справка

Международный туристический бизнес-форум «Время отдыхать на Байкале!»-2020, организован Агентством по туризму Иркутской области, Союзом «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» и Центром оказания услуг «Мой бизнес» при поддержке правительства региона. Онлайн-форум собрал на одной площадке ведущих российских и зарубежных экспертов и спикеров, представителей органов власти всех уровней, общероссийские профессиональные ассоциации индустрии туризма и сферы гостеприимства, крупнейших туроператоров, перевозчиков, туристические компании из России, Китая, Вьетнама, Монголии, Беларуси, Германии, Швейцарии и др.