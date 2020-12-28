Власти рассказали о планах по ремонту автодорог на Ольхон, Большое Голоустное и Листвянку

Региональные власти рассказали о планах по ремонту дорог на Ольхон, Большое Голоустное и Листвянку. Все работы на объектах будут проводиться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подготовительные работы к капремонту участка автодороги Баяндай-Еланцы-Хужир начались на о. Ольхон. Контракт на проведение капитального ремонта автомобильной дороги Баяндай-Еланцы-Хужир на участке со 153,9 км по 159,5 км был подписан 22 декабря 2020 года. Сейчас в оперативном порядке к месту последующих работ подрядная организация завозит тяжелую технику.

- Так как паромная переправа на о. Ольхон работает до 31 декабря, в оставшиеся до конца года дни нужно успеть доставить все необходимое. До конца февраля на Ольхоне будет обустроен строительный городок: промплощадка, вагончики для рабочих. Непосредственно к ремонту участка дороги специалисты приступят в начале дорожно-строительного сезона. Срок окончания работ по контракту - 2022 год, - пояснил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

После завершения проектных работ будет продолжена реконструкция с устройством асфальтобетонного покрытия остальной части дороги на о. Ольхон.

В 2021 году начнется ремонт материковой части автомобильной дороги Баяндай-Еланцы-Хужир на участке с 74 км по 82 км.

Также в рамках проведения Года Байкала на территории Иркутской области в 2021 году для создания инфраструктуры в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, в том числе на особо охраняемой природной территории федерального значения, начнется капитальный ремонт автомобильной дороги Иркутск - Большое Голоустное на участке с 85,6 км по 98 км (2021-2022гг.), и на участке с 98 км по 114 км (2021-2024 гг.). Таким образом, к 2024 году автомобильная дорога Иркутск-Большое Голоустное будет полностью в асфальтобетонном исполнении.

Также в 2021 году будет проведен ремонт автомобильной дороги Иркутск-Листвянка на участке с 32 по 42 км.