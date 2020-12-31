«Предпринимательский прорыв»: в Иркутске наградили инициативных предпринимателей 2020 года

В кризис можно сломаться и сдаться, а можно мобилизовать силы – и двинуться вперед, к новым вершинам и целям. Предприниматели Иркутской области в 2020 году в очередной раз доказали, что готовы к любым вызовам – несмотря на пандемию, радовали клиентов неожиданными решениями, новыми продуктами, онлайн-сервисами, вдохновляли и удивляли. 25 декабря Центр «Мой Бизнес» подвел итоги конкурса «Предпринимательский прорыв года», наградив лучших из лучших в нескольких номинациях.

Конкурс " Предпринимательский прорыв-2020".

Центр "Мой бизнес", Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров.

Поддержать боевой дух

Центр «Мой Бизнес» открылся в Иркутске год назад – и сразу стал одним из значимых институтов поддержки регионального бизнеса. Коронакризис внес коррективы в деятельность Центра. Тем не менее, он не просто устоял, но продолжал работать – в режиме колл-центра, оказывая помощь бизнесменам. Весной на телефон горячей линии центра позвонили свыше 8000 предпринимателей, которые получили не только информацию о государственных и банковских антикризисных программах, но и психологическую поддержку.

Чтобы поддержать боевой дух предпринимателей и отметить бизнесменов, которые не сдались, несмотря на кризис, в конце года Центр «Мой Бизнес» организовал конкурс «Предпринимательский прорыв года». Приветствуя его номинантов и победителей, Владимир Гордеев, заместитель министра экономического развития Иркутской области, сказал:

– Ровно год назад большим коллективом предпринимателей мы открывали Центр «Мой Бизнес» на улице Рабочая, 2-а. Тогда был аншлаг. Сегодня, к сожалению, мы вынуждены собираться в онлайн-режиме. Тем не менее, за прошедший год центр не просто устоял – он работал в режиме колл-центра, оказывая помощь предпринимателям Иркутской области. Сегодня работа продолжается, в центр приходит много предпринимателей, что говорит об его успешности и востребованности.

Семья для бизнеса

Конкурс " Предпринимательский прорыв-2020".

Центр "Мой бизнес", Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров.

Конкурс «Предпринимательский прорыв года» был объявлен в ноябре и, как признается директор Центра «Мой Бизнес» Диляра Окладникова, поначалу были опасения: заявок поступало не много, появились сомнения в том, что это хорошая идея.



– Но затем заявки посыпались, и больше того – посыпались комментарии людей, почему они голосуют за проекты участников, рассказывали, в чем их уникальность, и я считаю, это очень ценно. Хочу сказать тем, кто сомневается, стоит ли участвовать: конкурс – это возможность лучше узнать, кто с тобой рядом, и, возможно, шагнуть на следующий уровень. Всем предпринимателям я желаю процветания и движения вперед. Как руководитель инфраструктуры поддержки хочу заявить, что в следующем 2021 году Центр «Мой бизнес» сделает все возможное для того, чтобы быть вам полезным. Мы относимся к Центру «Мой бизнес» как к семье, помогаем предпринимателям, целиком погружаясь в их проблемы – как это принято в семье. Двери Центра всегда открыты для вас!

Оказать поддержку бизнесу

Конкурс " Предпринимательский прорыв-2020".

Центр "Мой бизнес", Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров.

Финансовую поддержку конкурсу «Предпринимательский прорыв года» оказал партнер Центра «Мой Бизнес» – ПАО Банк «Открытие», для которого поддержка предпринимательства была и остается одной из приоритетных задач.

– Мы очень рады выступить генеральным партнером конкурса, поскольку банк «Открытие» всегда поддерживал малый и средний бизнес, – рассказал Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области. – Мы считаем, что поддержка бизнеса особенно актуальна в это непростое время и очень приятно, что мероприятие поддерживает областное правительство. Я считаю, что это дает хороший толчок для развития предпринимательства в Иркутской области. Несмотря на все трудности сегодняшнего времени, мы всегда готовы и оказываем поддержку нашим клиентам-предпринимателям: открываем расчетные счета сразу с установленным лимитом овердрафта, финансируем крупные проекты, выпускаем бесплатные зарплатные карты с множеством бонусов, предоставляем ипотеку по льготным ставкам. В банке «Открытие» есть множество интересных программ. Всем победителям, номинантам и участникам конкурса хочу пожелать удачи, процветания и дальнейших успехов в вашем нелегком деле.

Фильм о Николае Второве – для вдохновения

Конкурс " Предпринимательский прорыв-2020".

Центр "Мой бизнес", Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров.

Иркутские предприниматели – продолжатели традиций: наш регион всегда гордился купцами и меценатами. Чтобы напомнить об этом сибирякам, кинокомпания Юрия Яшникова сняла документальный фильм о самом богатом предпринимателе царской России по версии журнала «Forbes» иркутянине Николае Второве.

По словам режиссера Анастасии Зверьковой, поиск жанра фильма продолжался довольно долго. В итоге, чтобы история была интересной современному зрителю, решили сделать картину в жанре интервью, которого не было. Ведь слишком часто мы слышим от представителей регионального бизнеса, что мы находимся слишком далеко от Москвы, здесь нет таких возможностей. Мы поставили перед собой задачу помочь предпринимателям Иркутской области преодолеть это неверие в себя и попросили режиссера Анастасию Зверькову придумать такой фильм, который показал бы иркутянам, что человек, родившийся здесь, может добиться огромных успехов как в масштабе нашей страны, так и за ее пределами.

Лучшие из лучших

Современные предприниматели не отстают от именитых предков: осваивают новые рынки, развивают необычные направления, не боятся ошибок и трудностей. В конкурсе «Предпринимательский прорыв года» было объявлено четыре номинации – и каждая оказалась востребованной. Выбрать победителей оказалось непросто.

Номинация «Социальное предпринимательство»

На участие в конкурсе в номинации «Социальное предпринимательство» было подано 17 заявок. В финал вышли пять участников: Гастроном «Клюква», Цифровая лаборатория, Образовательный центр Baby Land, Школа живописи и дизайна Да Винчи и Первая Международная КиберШкола.

Победитель – Образовательный центр Baby Land (1470 голосов)

Конкурс " Предпринимательский прорыв-2020".

Центр "Мой бизнес", Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров.

Никита Калёнов, соучредитель: «Мы открылись 9,5 лет назад. Сначала хотели работать на коммерческой основе, но далеко не все родители готовы платить полную цену за дошкольное обучение своих детей, поэтому мы создали некоммерческое образовательное учреждение. В нашей школе раннего развития занимаются дети в возрасте от 9 месяцев до семи лет. Сейчас у нас 250 учеников, с ними работают 12 педагогов. Принять участие в конкурсе нам предложила наш администратор и делопроизводитель Наталья, она смотрит, где мы можем принять участие, показать себя, прорекламироваться. Голосовали за нас, конечно, родители, в итоге мы набрали 1470 голосов. Надо сказать, что после того, как мы приняли участие в конкурсе, к нам поступило очень много звонков, мы приняли 26 новых детей, будем открывать дополнительную группу и в целом планируем дальше расширяться».

Номинация «Успешный старт»

Данная номинация интересна тем, что в ней приняли участие люди самых разных направлений и видов деятельности. 20 участников объединяло то, что все они начали свой бизнес в 2020 году, когда резко изменились и бизнес-модели, и сами рынки. В номинации «Успешный старт» организаторы представили пятерых претендентов на победу: Столы из СЛЭБОВ, BAIKALLUX, Свирский Гурман, ИркутскГеоПроект и проект Food for Good.

Победитель – Игорь Бугаев, производство столов из слэбов, г. Братск (5532 голоса)

– Ураааа!!! Победааа!!! – написал в своем инстаграме предприниматель. – Друзья, пару дней назад я обращался к вам с просьбой проголосовать за меня на сайте областного конкурса «Предпринимательский прорыв года». И вот, вчера (или сегодня?!) в полночь закончилось голосование и оказалось, что я выиграл в номинации «Успешный старт» 1 место!!! Битва была жесточайшей, количество голосов менялось до самой последней секунды голосования! Я «поднял на уши» всех своих знакомых и малознакомых! Близких и дальних. Спасибо всем большое! Тем, кто верил и помог мне победить! Друзьям, за множество перепостов! Огромное спасибо моим знакомым, кто разместил информацию о конкурсе на своих пабликах и группах. Отдельное спасибо моему напарнику Андрею Гумницкому за вклад в общее дело! Спасибо, Братск, Алтай, Иркутск! Не знаю, получится ли уснуть?!) Такое волнение давно не испытывал! Еще раз спасибо всем!

Номинация «Производственный бизнес»

Сохранить, а тем более развить бизнес в нынешних условиях – непростая задача. И особенно нелегко тем, кто занимается производством. Производственное направление – один из драйверов экономики как страны, так и нашего региона. В номинации «Производственный бизнес» финалистами стали: Фермерские продукты и экотовары EcoBOSS Market, кондитерская фабрика «Великосветская», ООО «Максима», поставщик оборудования Formoza и Компания «Сибирские вездеходы».

Победитель – компания «Сибирские вездеходы» (8183 голоса)

Конкурс " Предпринимательский прорыв-2020".

Центр "Мой бизнес", Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров.

Иван Холод: «Такое количество голосов – это была очень большая работа, нужно было не просто скинуть всем своим контактам в WhatsApp ссылку на голосование – так никто не голосует. Нужно позвонить каждому лично. Я благодарен огромному количеству наших клиентов – они проголосовали, поэтому нам удалось победить».

Номинация «Деловая женщина»

Успешных женщин, умеющих совмещать роль матери, жены и предпринимателя, в Иркутске немало. Организаторы решили отметить бизнес-леди, открыв специальную номинацию «Деловая женщина». Ее финалистами стали руководители проектов Школа мастеров красоты MoTiVe, производитель авторских украшений Olafa, магазина розничной торговли «У Дарьи», Арт-завода «Доренберг», производитель авторских тканей и свадебных рушников.

Победители – Дарья Шершнева и Ирина Гура (более 2500 и 3120 голосов)

Конкурс " Предпринимательский прорыв-2020".

Центр "Мой бизнес", Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров.

Дарья Шершнева: «Это был первый проект, в котором я участвовала. О конкурсе мне рассказала глава нашего поселения. А односельчане отдали мне в поддержку свои голоса. Мой бизнес начался с одного магазина, это была розничная торговля продуктами. Потом открыли пекарню, выпечку делаем из собственного зерна. Также у нас есть своя переработка молока, оно продается под брендом «Даренка». Сейчас мы поставляем продукцию в 30 точек в Иркутске и в Шелехове. Есть у нас и мясная переработка. Хотя мы и находимся достаточно далеко от центра – в Заларинском районе, тем не менее, развиваемся».

Ирина Гура: «Так получилось, что я очень много времени уделяю своему любимому проекту, но практически не бываю на виду. Однако конкурс – хороший повод для того, чтобы сделать иначе, особенно если это пойдет на пользу проекту и еще больше людей узнают про Доренберг, и особенно про наших резидентов, которые оказали мне немыслимую поддержку. Это бесценно. Я очень рада, что в нашей номинации много участниц, которые умеют делать что-то своими руками и двигать вперед свою команду.

Огромный плюс таких конкурсов в том, что участники чувствуют ценность того, что они делают, получая поддержку от своих близких и родных, от незнакомых людей. Сейчас, как ни крути, такое время, что бизнес – это, по сути, лицо. Вы видите человека, доверяете ему, и покупаете у него. Мы сами стремимся рассказывать о своих резидентах, и я очень рада, что мы с «Моим Бизнесом» думаем в одном ключе. Приятно, что есть еще в городе люди, которые поддерживают других людей – не потому, что им что-то за это будет, а потому, что будет классно всем остальным в округе. Понятно, что все мы бизнес, про деньги, но все равно вот это ощущение плеча всегда остается с нами.

Приз зрительских симпатий

Жюри конкурса учредило также приз зрительских симпатий. Его получила производственная компания «Свирский Гурман», которая помимо прочего поставляет свою продукцию в школы. Бизнес начал работу в феврале 2020 года, хотя идея давно витала в воздухе: учредитель, Ирина Мурашова, уже владела сетью столовых.

Конкурс " Предпринимательский прорыв-2020".

Центр "Мой бизнес", Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров.

Алена Батуева, руководитель компании: «Начало – это сложно. И очень приятно, что в самом начале мы получили поддержку от правительства Иркутской области, от министерства сельского хозяйства, от институтов развития. Друзья, эти институты реально работают, реально поддерживают! Это здорово! Благодаря полученной поддержке сегодня у нас большое предприятие, которое выпускает в месяц больше 20 тонн продукции. Мы создали 35 рабочих мест и планируем создать еще 50. Уже больше 10 торговых точек по Иркутской области реализуют нашу продукцию и мы очень гордимся еще одним направлением, которое только начали осваивать – это школьное питание. Наши дети будут питаться продуктами, которые были выращены и произведены именно на территории Иркутской области. Именно эта идея легла в основу нашего бизнеса. Это то, к чему мы стремились и чем гордимся».

Участие – уже победа

Бинесмены, не ставшие победителями конкурса, не расстроились: само участие в «Предпринимательском прорыве» открыло новые возможности и перспективы, вдохновило на новые свершения как опытных предпринимателей, так и тех, кто только начал этот путь.

Конкурс " Предпринимательский прорыв-2020".

Центр "Мой бизнес", Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров.

Наталия Мордухович, основатель мастерской полезных перекусов Food for Good: «Мой проект пока очень мал, я начала его в этом году просто потому, что у меня маленькие дети, и мне хотелось, чтобы их перекусы были полезные, очень вкусные и приготовлены из натуральных продуктов. Я хочу поблагодарить за организацию конкурса и за оказанную информационную поддержку Центр «Мой Бизнес», такая помощь очень важна на старте. А всем нашим заказчикам я хочу сказать огромное спасибо за поддержку».

Ирина Великосветская, руководитель кондитерской фабрики «Великосветская»: «Мне повезло получить специальность шоколатье незадолго до того, как в Москве начался карантин и в столицу закрыли въезд. А бизнес я решила начать потому, что мне хотелось делать что-то полезное и приятное для людей. Моя мама – кондитер, печет хлебобулочные изделия. Я решила, что должна сделать что-то свое – например, натуральный шоколад с сублимированными ягодами. Открыла собственное производство, запатентовала свою продукцию, сделала товарный знак. Летом планирую начать расширять производство и выходить на экспорт в Китай. О конкурсе я услышала совершенно случайно, за несколько дней до окончания приема заявок, решила принять участие и благодарю всех, кто за меня голосовал, а также моих родных, которые всегда были рядом».

Владимир Шайдуров, руководитель Цифровой лаборатории: «Нашим первым проектом была школа программирования CODDY, которая стартанула три года назад. В этом году, в октябре, мы, благодаря Министерству экономического развития открыли центр молодежного инновационного творчества Digital Lab. За три года работы в школе программирования я пришел к выводу, что далеко не все родители могут позволить себе качественное обучение программированию для своих детей. В то же время есть компании и заинтересованные лица, которые имеют возможность поддержать школьников. Поэтому мы начали искать партнеров, участвовать в конкурсах и грантах. Наши первые победы позволили открыть центр молодежного инновационного творчества, у нас сложилось партнерство с несколькими крупными IT-компаниями. Кроме того, нас поддерживает Библиотека им. Молчанова-Сибирского».

Елена Иванова, CEO бренда Olafa: «Мы производим авторские украшения Olafa. Я кандидат химических наук, у меня двое детей. Начинала бизнес как хобби в семейной мастерской, вместе с мужем. Теперь у нас масштабный бизнес, наши украшения носят в сорока странах мира. Безусловно, мы знакомимся с европейскими трендами, при этом рассказываем о нашем регионе, продвигаем Байкал и Иркутскую область. С помощью поддержки государства мы планируем выходить в Китай».

Валентина Соломатова, индивидуальный предприниматель, производитель авторских тканей и свадебных рушников: «Студия ручного ткачества была открыта в 2020 году. Год выдался непростой, но, несмотря на карантин и пандемию, свадьбы проходили и будут проходить, поэтому пользовались спросом и свадебные рушники, сотканные на ручном ткацком станке. Наши рушнички побывали даже на свадьбах в Австралии и на Бали. Также мы проводим мастер-классы по ткачеству, сейчас планируем создать путеводитель по Иркутску и Байкалу с Fashion-съемкой, где будут представлены в том числе костюмы, сшитые из сотканной вручную ткани».

Представитель ООО «Максима»: «Мы занимаемся производством антисептических, дезинфицирующих и моющих средств. Начали свою деятельность еще в далеком 2008 году. Несмотря на расхожее мнение, что в этом году нам выпала такая счастливая возможность, нам пришлось очень много работать, чтобы адаптироваться под новые реалии рынка. Нам это удалось, и теперь мы выходим на новые территориальные рынки, на экспорт, создаем новый продукт и новые рабочие места».

Организатором первого конкурса «Предпринимательский прорыв года» является Центр «Мой бизнес» в городе Иркутске, cтратегическим партнером - ПАО «Банк «Открытие». Церемония награждения победителей прошла 25 декабря 2020 года.