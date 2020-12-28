ООО ИК «Фридом Финанс» завершило процедуру присоединения АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

ООО ИК «Фридом Финанс» полностью завершило процедуру реорганизации в форме присоединения АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент». 28 декабря 2020 года завершено объединение активов и клиентских баз АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» и ООО ИК «Фридом Финанс» – российской дочерней компании Freedom Holding Сorp.



Международный холдинг Freedom Holding Сorp., представленный в России ИК «Фридом Финанс» и Банком «Фридом Финанс», приобрел 100% акций АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» в июле 2020 года. Сделке предшествовала процедура due diligence, финальный этап которой включал подтверждение соответствия условий слияния определенным корпоративным и регуляторным требованиям законодательств США и Российской Федерации и одобрение со стороны Федеральной антимонопольной службы России.



Основной целью приобретения являлось дальнейшее расширение бизнеса ООО ИК «Фридом Финанс». По итогам июля 2020 года база АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» составляла 17,6 тыс. клиентов. АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» было основано в 1995 году и стабильно входило в список 15 крупнейших инвестиционных компаний России.



Приобретение одного из старейших и известных брокеров на российском фондовом рынке позволило российской части холдинга, ООО ИК «Фридом Финанс», укрепить свои позиции и нарастить клиентскую базу, которая к началу декабря составила почти 84 тыс. человек. Компания занимает восьмое место в рейтинге крупнейших операторов Московской биржи. Бренд «ЦЕРИХа» перестал существовать, розничные и корпоративные клиенты компании в результате присоединения АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» к ООО ИК «Фридом Финанс» получили передовые брокерские и банковские сервисы холдинга Freedom Holding Corp., а также прямой доступ к американскому фондовому рынку.

Справочная информация:

ООО ИК «Фридом Финанс» — российская инвестиционная компания, входит в международный публичный холдинг Freedom Holding Corp., предоставляющий финансовые услуги в семи странах мира. Акции холдинга торгуются на Nasdaq под тикером FRHC и входят в индексы MSCI U.S. Small Cap 1750 и MSCI U.S. Investable Market 2500. Капитализация компании превышает $3 млрд. Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). В декабре 2020 года холдинг объявил о покупке американского брокера Prime Executions.

ООО ИК «Фридом Финанс» входит в Топ-8 крупнейших брокеров Московской биржи по числу зарегистрированных клиентов, которое превышает 84 тыс. Компания имеет 43 офиса по брокерскому и банковскому обслуживанию в разных городах России.