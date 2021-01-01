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Дневной прирост больных коронавирусом снизился в трех районах Иркутской области

По данным регионального оперштаба, на 31 декабря снижение отмечается в Ангарске, Иркутском районе и Усть-Илимске. Иркутск, как и ранее, остается в лидерах по суточному приросту.

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Из 266 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 64 (всего 15 183),
  • в Ангарске – 31 (всего 4 147),
  • в Иркутском районе – 24 (всего 2 575),
  • в Усть-Илимске – 22 (всего 2 153).
  • в Братске – 16 (всего 2 769),

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 15 183,
  • Ангарск – 4 147,
  • Братск – 2 769,
  • Иркутский район – 2 575,
  • Усть-Кутский район – 2 327.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели более 40,7 тысяч людей.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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