Дневной прирост больных коронавирусом снизился в трех районах Иркутской области

По данным регионального оперштаба, на 31 декабря снижение отмечается в Ангарске, Иркутском районе и Усть-Илимске. Иркутск, как и ранее, остается в лидерах по суточному приросту.

Из 266 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 64 (всего 15 183),

в Ангарске – 31 (всего 4 147),

в Иркутском районе – 24 (всего 2 575),

в Усть-Илимске – 22 (всего 2 153).

в Братске – 16 (всего 2 769),

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 15 183,

Ангарск – 4 147,

Братск – 2 769,

Иркутский район – 2 575,

Усть-Кутский район – 2 327.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели более 40,7 тысяч людей.