Дневной прирост больных коронавирусом снизился в трех районах Иркутской области

По данным регионального оперштаба, на 31 декабря снижение отмечается в Ангарске, Иркутском районе и Усть-Илимске. Иркутск, как и ранее, остается в лидерах по суточному приросту.
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Из 266 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 64 (всего 15 183),
- в Ангарске – 31 (всего 4 147),
- в Иркутском районе – 24 (всего 2 575),
- в Усть-Илимске – 22 (всего 2 153).
- в Братске – 16 (всего 2 769),
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 15 183,
- Ангарск – 4 147,
- Братск – 2 769,
- Иркутский район – 2 575,
- Усть-Кутский район – 2 327.
Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели более 40,7 тысяч людей.