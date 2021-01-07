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ИАЦ «Альпари»: Рождественский подарок для российского рынка акций

Итоги сделки ОПЕК+ стали превосходным рождественским подарком для роста российского рынка. «Бычий» тренд, вероятно, будет устойчивым и на фоне отсутствия непредвиденных шоков для нефти марки Brent уже отрылась дорога для роста до отметки $59,6 за баррель. Успешная вакцинация и полноценное возвращение участников рынка на Московскую биржу способно привести к очередным обновлениям максимумов индекса Мосбиржи в январе.

В эту пятницу рост фондового рынка и укрепление рубля, как минимум, к доллару, вероятно, продолжатся. Индекс МосБиржи проведет день в диапазоне 3335-3400 п., Индекс РТС в диапазоне 1420-1450 п. Доллар будет торговаться в диапазоне 73,2-74,6 руб., а евро –  в диапазоне 90,1-91,9 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»

 

 

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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