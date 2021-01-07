Суточный прирост больных коронавирусом снизился во всех регионах Иркутской области, кроме Иркутска

Показатель заболеваемости в столице Приангарья второй день держится на уровне 89.

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, снижение суточного прироста зарегистрировали в большей части региона. В лидерах – Иркутск, Иркутский район и Усть-Илимск.

Из 268 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 89 (всего 15 686),

в Иркутском районе – 29 (всего 2 769),

в Усть-Илимске – 29 (всего 2 258),

в Тайшетском районе – 23 (всего 762),

в Ангарске – 14 (всего 4 350).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 15 686,

Ангарск – 4 350,

Братск – 2 816,

Иркутский район – 2 769,

Усть-Кутский район – 2 412.