За прошедшие сутки в Приангарье умерли 10 человек с коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал информацию о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно данным на 7 января в Иркутской области зарегистрировали 268 случаев коронавируса.

Выздоровели за день 148 человек, умерли – 10 людей непосредственно от COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе болезнь обнаружили у 42,6 тысячи людей.