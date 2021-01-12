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Из-за коронавируса проезд в общественном транспорте Братска подорожает – мэрия

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Администрация города Братска Иркутской области заявила о подорожании проезда в общественном транспорте с 1 февраля до 24 рублей. Такое решение мэрия связала с коронавирусом.

По информации местных властей, из-за распространения COVID-19 снизился пассажиропоток, из-за чего плату за проезд пришлось увеличить. Также на повышение тарифа повлияли подорожание запчастей для машин, топлива, электроэнергии, коммунальных тарифов, а также увеличение размера минимальной оплаты труда.

Изменения коснуться 42 городских и 13 дачных муниципальных маршрутов. Частные перевозчики пока не заявляли о повышении тарифа – сейчас проезд в их транспорте стоит 25 рублей, однако власти не исключают, что эта сумма может вырасти на 2 рубля.

Последний раз стоимость проезда в братском транспорте повышалась в 2018 году с 20 до 22 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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