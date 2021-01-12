На финансовые рынки возвращается "reflation trade"

Оптимистический настрой российского рынка акций, характерный для конца прошлого года, перешел в 2021 год – индекс РТС повысился на 5,6% с начала года до 1 463 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 4,9% до 3 447 пунктов. Аналитики Альфа-Банка отмечают, что на рынки возвращается “Reflation trade”, и он может стать катализатором роста российского рынка акций.

Российский рынок акций начал 2021 г. на оптимистической ноте

Среди лидеров роста этого года – акции циклических компаний из нефтегазового, горно-металлургического и банковского секторов, как это было в ноябре и декабре минувшего года, подчеркивают эксперты.

– Сильный спрос наблюдается и на ГДР российских компаний – индекс RDX повысился на 9,1%. Динамика российского рынка акций с начала года опережала индекс MSCI EM (+4,8% с начала года) и индекс MSCI All World (+2,7% с начала года). Российский рынок акций опережал с начала года и динамику развитых рынков: для сравнения отметим, что индекс S&P 500 вырос на 1,8% с начала года, индекс Nasdaq повысился на 2,4% с начала года, а индекс StoxxEuro600 прибавил 2,7% с начала года. Курс рубля не изменился – он ослаб лишь на 0,04% с начала года до 74,41 руб./долл. – по состоянию на минувшую пятницу, отстав от динамики цен на нефть, которые выросли на 6,6% до 55,23 долл./барр.

Российский рынок акций был в числе аутсайдеров в 2020 г

Российский рынок акций отставал от динамики глобальных рынков акций в 2020 г., упав глубже других бирж в марте на фоне карантинных мер в связи с Covid-19 и падения цен на нефть.

– Долларовый индекс РТС пострадал особенно, опустившись на 10,4% г/г, тогда как рублевый индекс Московской биржи, который прибавил 8,0% г/г, находился в лучшем положении, – отмечают аналитики Альфа-Банка. –Тем не менее, несмотря на сильную динамику в последнем квартале года (РТС прибавил 40% к/к в 4К20), российские биржевые индикаторы сильно отставали от индекса All-World MSCI (+14,3% г/г) и индекса MSCI EM (+15,1% г/г). Самый большой сюрприз в прошлом году показал индекс Nasdaq, который прибавил 43,6% г/г благодаря сильной динамике акций компаний технологического сектора и компаний, ориентированных на времяпровождение дома. Динамика индекса S&P 500 (+16,3% г/г) также оказалась сильной, тогда как индекс промышленных тяжеловесов Dow Jones вырос всего на 1,4% г/г. Акции европейских компаний также были в числе аутсайдеров на фоне локдаунов и Brexit – индекс StoxxEuro600 опустился на 4,1% г/г. Курс рубля, как и другие валюты EM, находился под сильным давлением в прошлом году и ослаб на 20% г/г до 74,45 руб./долл., отставая от динамики цен на нефть (-8,7% до 51,72 долл./барр.).

Российский рынок акций выиграет от “reflation trade”

После того как демократы получили небольшой перевес голосов в Сенате по результатам выборов в Джорджии, на рынки возвращается “reflation trade” (это воздействие государства на экономику при помощи инструментов денежно-кредитной,бюджетной политики с целью побороть дефляцию и подстегнуть инфляцию - ред).

– В четверг избранный, но еще не вступивший в должность президент Д. Байден планирует представить детали своего пакета бюджетных стимулов экономике. Сейчас ставка инвесторов на reflation trade особенно очевидна на долговом рынке, где доходности 10-летних КО США достигли 1% на фоне результатов второго тура выборов в Сенат в Джорджии. Возвращение на рынки reflation trade позитивно и для развивающихся рынков, так как инвесторы уходят из акций роста в недооцененные активы. Российский рынок акций, как ожидается, сохранит свою траекторию роста на этой неделе на фоне ухода инвесторов в циклические компании и недооцененные активы.

Геополитика вновь в центре внимания

На этой неделе, после событий прошлой неделе в Вашингтоне, вновь в центре внимания мирового инвестиционного сообщества находятся геополитические новости. Обсуждается возможный импичмент действующего президента США Трампа, хотя любое разбирательство по этому вопросу вероятно произойдет только через три-четыре, когда новый президент обоснуется в Белом доме. Кроме того, нарастает напряженность между США и Китаем в связи с делистингом трех китайских телекоммуникационных компаний с NYSE и ответными санкциями со стороны Китая.

На Гайдаровском форуме обсудят макроэкономические вопросы

На этой неделе, 14-15 января, в Москве пройдет Гайдаровский форум. Хотя повестка дня форума в основном сосредоточена на микроэкономических темах, аналитики не исключают, что в ходе этого мероприятия будут подняты и более масштабные вопросы.

– Среди спикеров форума – заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева. В остальном неделя относительно спокойная с точки зрения макроэкономической статистики – 14 января выйдут данные по продажам легковых автомобилей за декабрь (консенсус-прогноз предусматривает их рост на 6,0% г/г) и статистика по торговому балансу за декабрь (15 января) – вряд ли обе цифры привлекут внимание рынка. Важным фактором для наблюдения будут действия ЦБ РФ или Минфина на валютном рынке – ЦБ должен прекратить продажу валюты (в 4К20 регулятор продавал $80 млн в сутки), тогда как Минфин может начать покупку валюты, учитывая высокий уровень цен на нефть. Эти действия должны сдержать укрепление рубля, а может и ускорить его ослабление, если к этому добавятся негативные новости по поводу санкций.

Появились катализаторы снижения цен на металлы

В начале этой недели рынки столкнулись с коррекцией цен на цветные металлы и сталь. Цены на медь опустились ниже $8 000/т, цены на никель подешевели на 1,8% до $17 350/т. Фьючерсы на стальную арматуру на бирже в Шанхае опустились в цене на 3,1%, тогда как российские цены на сталь продолжают расти. Цены на золото колеблются ниже отметки $1 850/унцию. Цены на палладий не изменились.

– Мы хотели бы отметить 2-3 краткосрочных катализатора снижения цен на металлы: это появление случаев коронавируса в Китае, снижение продаж легковых автомобилей в Китае в декабре (-6,5%) и оценки перспектив восстановления курса доллара со стороны инвесторов. Мы ожидаем, что волатильность акций сталелитейных компаний как в России (NLMK, MMK, SVST и EVR), так и по всему миру (MT, POSCO и Angang) усилится. Тем не менее, мы должны заметить первое сильное снижение цен на металлолом и тихоокеанских цен на железную руду до того, как рынок столкнется с более сильной коррекцией цен на уголь. По нашим данным, российские трейдеры стали отмечают замедление активности всех своих клиентов в Центральном и Южном регионах.

Диверсифицированные горнодобывающие компании, в том числе MNOD, выглядят более устойчиво на краткосрочном горизонте, так как начало нового сырьевого суперцикла и расчет на спрос со стороны сектора электромобилей поддерживают производителей цветных металлов. 13 января свои данные по продажам за декабрь 2020 представит ALRS. Исходя из комментариев главы ALRS, компания представит сильные цифры. После выхода позитивных данных по продажам за декабрь TIF, акции ALRS могут получить поддержку инвесторов. Мы не ожидаем никаких серьезных движений в акциях PHOR и RUAL на этой неделе. Что касается производителей угля, акции MTL и RASP могут торговаться в узком диапазоне на фоне отсутствия сильных катализаторов. Цены на золото опустились до более низкого диапазона $1 800-2 000/унцию, оказывая давление на крупнейших производителей золота, компании PLZL и POLY. Мы по-прежнему с оптимизмом смотрим на золото, однако до начала нового периода ралли золотодобывающего сектора требуется время.

Цены на нефть растеряли рост после решения OPEC+

К концу недели аналитики Альфа-Банка ждут дальнейшего снижения цены на нефть марки Brent на фоне отсутствия позитивных катализаторов роста, а также опасений, вызванных первыми признаками начала второй волны пандемии COVID-19 в Китае.

– Поскольку рост инфицированных в Азии растет с начала года, что послужило причиной введения чрезвычайного положения в Токио и других провинциях в Японии, мы ожидаем, что рынок учтет риск дальнейшего ослабления спроса на нефть, что может стать причиной возвращения цен в диапазон $51-53/барр. Так, примечательно, что национальная нефтяная компания Saudi Aramco в пятницу объявила о скидках для Европы, установив цены на нефть на $0,5/барр. ниже по февральским контрактам, что окажет дополнительное давление на Brent в ожидании роста конкуренции между Саудовской Аравией и Россией, затруднив тем самым поиск консенсуса в рамках сделки ОПЕК+.

Стартует сезон отчетности американских компаний

На этой неделе стартует сезон отчетности за 4К20 американских компаний – его начинают банки – в пятницу отчитываются JP Morgan, Citigroup и Wells Fargo. С начала ноября индекс S&P 500 по банковскому сектору вырос примерно на 37% против роста индекса S&P на 8%. Ожидается, что прибыли банковского сектора снизятся на 6,6% в 4К20 против спада на 10,3% у компаний в составе индекса S&P 500, по данным Refinitiv.

“Reflation trade” как катализатор роста российского рынка акций

Российский рынок акций на этой неделе работает в своем обычном режиме после новогодних и рождественских каникул.

– После успешного начала года мы ожидаем, что ралли на российском рынке акций на этой неделе продолжится, хотя и не исключаем некоторой волатильности. Рост инфицированных Covid, новый штамм коронавируса и ужесточение локдаунов вызывают сейчас повышенные опасения. На рынки возвращается “reflation trade” – в четверг Д. Байден представит подробности своего пакета стимулов. Таким образом, мы ожидаем, что рост на российском рынке акций на этой неделе сохранится на фоне ротации инвесторов из акций роста в бумаги циклических компаний и недооцененные активы. Особенно привлекательны на этой неделе банки. Акции TCS выросли в цене на 22% за последние три торговых сессии на фоне позитивных корпоративных новостей. Группа объявила о конвертации акций класса B (10 голосов за одну акцию), которые принадлежат семье Олега Тинькова, в акции класса A (1 голос за одну акцию), что, по сути, сокращает долю голосующих акций основателя до 35% с 84% и приравнивает экономическую долю к голосующей доле для всех акционеров TCS. Мы можем наблюдать дальнейший интерес к этим бумагам на фоне повышения шансов включения этих бумаг в расчетную базу индекса MSCI Россия в ближайшие месяцы. Мы также ожидаем сильной динамики акций SBER, BSPB на фоне краткосрочного оптимизма на рынках и ухода инвесторов в акции циклических компаний. Среди ритейлеров акции FIVE торгуются с дисконтом 3% к бумагам MGNT по коэффициенту 2021П EV/EBITDA после их недавнего отставания, что наши аналитики потребительского сектора считают хорошей возможностью для входа в эти бумаги.