Кобзев заявил о многочисленных повреждениях школ и детсадов после землетрясения

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram заявил о том, что после землетрясения в детсадах и школах региона были обнаружены многочисленные повреждения.

«Везде оперативно провели обследование соцобъектов. Без последствий не обошлось. Во многих школах и детсадах треснула и осыпалась штукатурка. Отремонтируем. В Иркутске в двух жилых домах также обнаружили трещины. Поручил разобраться», – сообщил глава Приангарья.

Напомним, первое в 2021 году землетрясение, которое почувствовали жители Приангарья, произошло 12 января в 05:32. Его эпицентр находился в Монголии, где интенсивность толчка составила 8,7 балла. После этого в Иркутской области были зафиксированы еще 33 афтершока. Ученые связывают возникновение землетрясения с сентябрьским сейсмособытием.