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Кобзев заявил о многочисленных повреждениях школ и детсадов после землетрясения

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram заявил о том, что после землетрясения в детсадах и школах региона были обнаружены многочисленные повреждения.

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«Везде оперативно провели обследование соцобъектов. Без последствий не обошлось. Во многих школах и детсадах треснула и осыпалась штукатурка. Отремонтируем. В Иркутске в двух жилых домах также обнаружили трещины. Поручил разобраться», – сообщил глава Приангарья.

Напомним, первое в 2021 году землетрясение, которое почувствовали жители Приангарья, произошло12 января в 05:32. Его эпицентр находился в Монголии, где интенсивность толчка составила 8,7 балла. После этого в Иркутской области были зафиксированы еще 33 афтершока. Ученые связывают возникновение землетрясения с сентябрьским сейсмособытием.
На повреждения зданий в столице Приангарья пожаловались в мэрию восемь людей. В Иркутске сейчас действует режим повышенной готовности из-за землетрясения.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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