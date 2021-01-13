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На Байкале мотоциклист с пассажиром провалились под лед

Им удалось выбраться из ледяной воды, и один из них направился в сторону берега в районе мыса Зундук. Другой остался на месте провала, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

К месту происшествия выехала группа спасателей на судне на воздушной подушке. Поиски места провала и пострадавших продолжались около трёх часов. У берега был обнаружен мужчина с признаками обморожения. Позже в 600 метрах от места провала на льду было найдено тело замёрзшего человека.

Толщина льда в месте провала мотоцикла составляет 2-3 сантиметра, глубина – около 70 метров. Пострадавший и погибший – жители села Шара-Тогот Ольхонского района.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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