За прошедшие сутки в Бурятии 150 человек заболели коронавирусом

С начала пандемии в республике новой инфекцией заболели 27 853 человека.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 13 января выявлено 150 заболевших коронавирусом, всего число заразившихся COVID-19 – 27 853.

Из 150 новых случаев COVID-19: 107 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 1 187 пациентов, наблюдается 2 105 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 25 123 (+198) человека.

За последние сутки в регионе 2 человека умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончалось 628 человек.