По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 13 января выявлено 150 заболевших коронавирусом, всего число заразившихся COVID-19 – 27 853.
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Новости
За прошедшие сутки в Бурятии 150 человек заболели коронавирусом
По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 13 января выявлено 150 заболевших коронавирусом, всего число заразившихся COVID-19 – 27 853.
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