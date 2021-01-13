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За прошедшие сутки в Бурятии 150 человек заболели коронавирусом

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 13 января выявлено 150 заболевших коронавирусом, всего число заразившихся COVID-19 – 27 853. 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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