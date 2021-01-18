«Выходим на стройку отелей». Как развивается проект «Южное побережье Байкала»

«Пандемийный» 2020 год оказался непростым для туристической отрасли. Несмотря на это, интерес инвесторов к развитию туризма на Байкале не снижается. Об этом рассказала Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка, подводя промежуточные итоги проекта «Южное побережье Байкала». По ее словам, очень многие инвесторы хотят вложить свои средства в туристические проекты. Так, строительство новых отелей в Иркутской области и Бурятии начнется уже в ближайшее время.

Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка.

Задача – увеличить турпоток в 2 раза

Сегодня доля туризма в ВВП России составляет всего лишь 4,8%, в то время как в мировой практике – 11-16%. Цель государства – в ближайшей перспективе нарастить этот показатель в России до 7%. Не менее амбициозные задачи стоят и в Прибайкалье.

– В Иркутской области доля туризма в ВРП составляет всего 1%. Именно поэтому Байкальский банк на протяжении двух лет активно участвует в разработке новой стратегии развития туризма в регионах побережья Байкала, – подчеркнула Оксана Лобова. – Стратегической задачей до 2024 года по развитию туризма в Иркутской области и Республике Бурятия мы видим для себя увеличение потока туристов в 2 раза, а это 3,9 млн. туристов в год на двух территориях.

По словам Оксаны Лобовой, достижение амбициозной цели невозможно без развития инфраструктуры и новых видов туризма в регионе, получения финансирования из федерального бюджета, привлечения частных инвестиций, развития государственно-частного партнерства. В 2020 году, несмотря на кризис и пандемию, Сбербанк продолжал активно участвовать в развитии осознанного и экологического туризма, продвигал бренд Байкала на федеральном уровне.

Озеро Байкал.

Фото: Андрей Фёдоров.

От конкуренции к сотрудничеству

Важным шагом 2020 года стала работа в рамках консорциума двух территорий. Байкал един, Иркутской области и Бурятии надо не конкурировать за туриста, а сотрудничать, уверены эксперты. Именно такая коллаборация позволит достичь поставленных амбициозных задач.

– Сбер провел большую работу для выработки единой концепции по развитию экологического туризма для прибайкальских регионов, – подчеркнула Оксана Лобова. – Действительно, на территории Иркутской области и Бурятии можно делать единые турпродукты. Покупая тур, клиент может посещать интересные места сразу в двух регионах. Эта работа была проведена в рамках конкурса, который проводится Агентством стратегических инициатив. Потенциал инвестиций в развитие проекта составляет более 3 млрд рублей.

От инициатив к Дорожным картам и стратегиям

По словам Оксаны Лобовой, 2020 год Байкальский банк посвятил плотному взаимодействию с органами власти.

– Банк является постоянным и активным участником координационного совета по туризму, участвует в работе Центра маркетинга по продвижению региона, входит в состав межрегионального проектного офиса, – отметила зампред Байкальского банка. – 17 декабря в Москве состоялась презентация туристической повестки Республики Бурятия. Ее представил Глава республики Алексей Цыденов. В рамках соглашения между банком и Правительством Бурятии ведется активная проработка Дорожной карты и стратегии туризма.

Озеро Байкал.

Фото: Андрей Фёдоров.

От планов к реальным инвестициям

Несмотря на пандемию и сложный для туристической отрасли 2020 год, регион остается привлекательным для инвесторов, говорит Оксана Лобова. По ее словам, очень многие сегодня желают вложить свои средства в туристические проекты, видят в этом перспективу.

– В ближайшее время мы выходим на стройку отелей, которые будут реализованы как на территории Иркутской области, так и в республике Бурятия. За два года работы проектного офиса «Южное побережье Байкала» количество клиентов банка туристической отрасли выросло в 2 раза и составляет 5,5 тыс. клиентов, объем кредитного портфеля по клиентам туристической отрасли за два года проекта вырос на 980 млн и составляет сейчас 3,25 млрд руб. Реестр проектов по развитию туристической инфраструктуры двух регионов составляет 12,2 млрд. рублей. Конечно, по ряду проектов срок реализации был отложен в 2020 году – по причине сложной ситуации с пандемией COVID-19, но в 2021-м работа по ним будет обязательно продолжена. Отрадно, что проект вошел в инвестиционную фазу, в реальное финансирование и реальную стройку. Это большое достижение, за два года – это значительный и серьезный результат, – резюмировала топ-менеджер Байкальского банка.