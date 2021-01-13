Степень Master of Business Administration с каждым годом все менее востребована у работодателей

Управленцы стали чаще отмечать, что диплом MBA не приносит дополнительных выгод. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители работодателей и управленцы среднего и высшего звена из всех округов страны.

Хотя диплом MBA по-прежнему считает дополнительным преимуществом при трудоустройстве большинство управленцев, раньше его популярность была заметно выше: в 2009 году таковых было 76%, в 2013 — 73%, в 2015 — 65%, а сейчас — 60%.

Сегодня только каждый пятый руководитель уверен в престижности бизнес-образования (19%). 28% считают, что бизнес-образование дает необходимые знания и навыки для успешной работы. По мнению 11% респондентов, программы MBA помогают связи и знакомства в бизнес-среде. Столько же управленцев (11%) считают, что степень MBA дает возможность работать в крупной или зарубежной компании.

Сравнение с аналогичным исследованием прошлых лет показывает, что возможности, приобретаемые в процессе бизнес-обучения, в настоящий момент теряют свою значимость и все больше управленцев уверены в том, что диплом MBA ничего не дает для успешной работы: 15% в 2012 году и 24% сейчас.

В большинстве российских компаний диплом MBA по-прежнему не является обязательным условием для работы: 83% в 2015 году, 88% — сегодня. Лишь для 2% работодателей наличие диплома MBA является обязательным условием при приеме на работу на топ-позиции.

Как в 2015 году, лишь каждый пятый работодатель считает преимуществом наличие диплома MBA при трудоустройстве. 71% представителей российских компаний не считают степень MBA преимуществом.