Россияне назвали лучшие города для построения карьеры

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, что 59% жителей России назвали Москву лучшим городом для карьерного развития.

Почти треть респондентов (32%) также выделили карьерные перспективы в Санкт-Петербурге. В тройку лидеров привлекательных для работы и карьеры городов также вошел Краснодар — его указали чуть больше четверти опрошенных (26%).

24% участников исследования выделили перспективы развития в Сочи, а 23% — в Екатеринбурге.

Менее 20% респондентов указали, что успешную карьеру можно построить в Казани (18%), Новосибирске (16%), Ростове-на-Дону (15%), Нижнем Новгороде (11%) и Самаре (11%). Также каждый десятый опрошенный отметил Хабаровск как лучший город для построения карьеры.

9% жителей России считают, что лучшие карьерные возможности открываются в Красноярске, 5% — в Воронеже, 4% — в Челябинске, и по 1% — в Волгограде и Перми.

В варианте «‎Другое»‎ респонденты чаще всего отмечали Тюмень, Сургут, Анадырь и Магадан, а также крупные города в Европы и США.