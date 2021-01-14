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Кобзев предложил вакцинировать от ковида местных журналистов наряду с врачами и педагогами

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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил вакцинировать местных журналистов от COVID-19 наряду с медиками и педагогами. Идея была озвучена на встрече с редакцией сайта IRK.RU.

«Журналисты всегда в эпицентре событий, они общаются с большим количеством людей, рискуя своим здоровьем. Дома у них семьи, родители и дети. Именно поэтому мы предлагаем всем сотрудникам средств массовой информации Иркутской области пройти вакцинацию от коронавируса наряду с медиками и педагогами. Надеюсь, что журналисты покажут пример социальной ответственности», – приводятся в сообщении слова Кобзева.

Напомним, вакцинация преподавателей и медработников от коронавируса началась в Иркутской области в декабре 2020 года. Они получили лекарство в первую очередь, поскольку больше других людей подвержены заражению инфекцией.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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