Тайшетский алюминиевый завод: 7 фактов о новом заводе РУСАЛа

Ввод в эксплуатацию Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ) планируется в 2021 году. О том, как финансовые кризисы влияли на стройку, о новых уникальных технологиях и рынках сбыта, о том, какую инфраструктуру планируется построить в Тайшете, в интервью журналу «Металлоснабжение и сбыт» рассказал генеральный директор компании Русал Евгений Никитин.

1. О сроках строительства

Cтроительство Тайшетского алюминиевого завода началось в 2007 году и продолжалось 14 лет. На сроки строительства повлияли финансовые кризисы 2008 и 2014 года. Тем не менее, долгостроем эту стройку назвать нельзя, считает Евгений Никитин.

– Мировой финансовый кризис 2008 года жестко ударил по экономике России и других развитых стран. Рецессия в алюминиевой отрасли тоже была заметной, и некоторые проекты многим компаниям пришлось отложить до лучших времен. Русал от своих проектов не отказался, но темпы их реализации, конечно, замедлились.

В 2014 году случился новый кризис, однако это не помешало нам выполнить свои обязательства по проектам, и уже в 2015 году на Богучанском заводе, который стал первым алюминиевым предприятием, построенным в современной России, был получен первый металл. А сегодня это самый инновационный и экологичный завод в мировой алюминиевой отрасли. Теперь мы вплотную подошли к запуску Тайшета, который мы также строим на базе самых современных технологий, причем большинство из них является собственными разработками Русала. С упоминанием долгостроя не соглашусь, поскольку в реалиях промышленного производства и с учетом внешних факторов все наши проекты реализуются в достаточно приемлемые сроки. Русал – одна из немногих компаний в стране, которая в принципе реализует такие масштабные инвестиционные проекты.

Фото информационного агентства "Тайшет24"

2. Об уникальных технологиях

На Тайшетском алюминиевом заводе будут применены современные технологии в самых разных сферах.

– Если говорить о «сердце» завода – об электролизном производстве, то на ТаАЗе установлены уникальные электролизеры собственной разработки Русала – РА-400Т производительностью 3353 кг в сутки, – подчеркивает Евгений Никитин. – Таким образом, Тайшетский завод станет первым предприятием в России с такими показателями в разрезе одной серии. Литейное производство будет производить деформируемые сплавы в виде цилиндрических слитков длиной до 9000 мм и плоских слитков сечением 620х3000 мм. Кроме того, здесь будет внедрена четырехступенчатая система очистки расплава от примесей для производства плоских слитков фольгового и литографического качества.

По словам генерального директора Русала, на площадке использованы самые современные технологии в сфере экологии, автоматизации рабочих мест, оборудования – контроль за машинами и механизмами с момента погрузки глинозема до упаковки готовых слитков будет проводиться с использованием искусственного интеллекта, баз данных, онлайн-мониторингов. Производство алюминия на ТаАЗе будет обеспечено чистой возобновляемой гидроэнергией, что увеличит долю низкоуглеродной высококачественной алюминиевой продукции на рынке.

3. О себестоимости продукции

Новейшие технологии позволят добиться снижения себестоимости производства продукции.

– Cовременное оборудование обеспечивает более высокую производительность и минимальное количество отклонений от заданных параметров в электролизном и литейном производстве. К минимуму сводятся также время простоя оборудования и время, требуемое на исправление ошибок. Например, в электролизном производстве это снижение затрат на 1 т алюминия в части общецеховых расходов и персонала, – отмечает Евгений Никитин.

4. О сырье

Руководство завода будет работать над увеличением сырьевой самообеспеченности ТаАЗа, говорит Евгений Никитин.

– На первом этапе глинозем и обожженные аноды для ТаАЗа будут закупаться. В дальнейшем планируем, что после модернизации печей на Саяногорском алюминиевом заводе перейдем на использование анодов Тайшетской фабрики.

Фото информационного агентства "Тайшет24"

5. О рынках сбыта

Говоря о рынках сбыта, генеральный директор Русала уверенно заявляет, что ТаАЗ будет производить алюминий с низким углеродным следом, который очень востребован по всему миру.

– Основными рынками для сбыта продукции завода станут Европа, Северная Америка и азиатские рынки – рынки с развитой автомобильной, строительной и упаковочной промышленностью.

6. О кадрах

По словам Евгения Никитина, набрать персонал для нового завода в условиях дефицита индустриальных кадров оказалось одной из самых сложных и одновременно интересных задач при запуске нового производства.

– Работа по обеспечению преемственности и привлечению новых квалифицированных кадров ведется Русалом в течение всего времени, потому что профессиональная команда – залог успешности, в том числе таких амбициозных проектов, как ТаАЗ. Поэтому непрерывная работа идет по четырем направлениям. Во-первых, часть работников, которые стремятся к профессиональному росту, переходят с действующих заводов Русала – это в среднем 25–30% персонала нового завода. Как было на Богучанском алюминиевом заводе, на новом месте эти опытные сотрудники становятся, по сути, костяком коллектива, и без отрыва от производственных задач занимаются обучением и стажировкой новичков. Сотрудники с опытом работы в Русале отлично знакомы с внутренними процессами и документами компании, с нормами и положениями, что значительно сокращает время для адаптации.

Во-вторых, ведется поиск лучших специалистов на внешнем рынке труда, что особенно актуально для редких специальностей.

Третье, но не менее важное направление – это привлечение местных жителей, из Тайшета и района. Мы регулярно проводим профориентационные встречи в каждом населенном пункте района, на которых рассказываем о заводе, о компании, о вакансиях и востребованных специальностях, о том, где и как пройти обучение, какие документы требуются для трудоустройства. Все желающие могут заполнить анкеты кандидатов на трудоустройство и параллельно пройти обучение нужным профессиям.

В-четвертых, дирекция по персоналу ведет большую работу по планированию потребностей в кадрах в будущем. Это касается всех наших площадок. Но конкретно в Тайшете с учетом перспектив местный промышленно-технологический техникум получил лицензию на обучение по четырем основным профессиям. Кроме того, студенты районных учебных учреждений могут пройти у нас производственную практику, после которой при взаимной заинтересованности также возможно трудоустройство.

7. Об инфраструктуре завода

На средства Русала уже построены четыре дома на 240 квартир, полностью готовых для проживания: там сделан ремонт, приобретена мебель и бытовая техника. Для сотрудников Русал купил один пятиэтажный дом на 45 квартир и еще 42 квартиры в новом доме.

Фото информационного агентства "Тайшет24"

– Сегодня совместно со строительством завода возводится новый микрорайон Центральный на 784 квартиры. Жилищного строительства в таких масштабах в Тайшете не было с советских времен. Скоро начнется возведение детского сада для 250 малышей. Это будет современное здание с бассейном, просторными группами и обустроенной территорией. Завершено строительство медицинского центра для пациентов с внебольничной пневмонией, которое потом можно будет перепрофилировать в иммунологический центр или другое необходимое региону отделение. И это далеко не все проекты развития местной инфраструктуры, которые есть в планах, и которые будут реализованы при содействии администрации Тайшета и района, – подчеркнул топ-менеджер Русала.