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Отмененный из-за COVID-19 фестиваль «Звезды на Байкале» пройдет в феврале-марте 2021 года

Иркутский пианист Денис Мацуев на своей странице в Facebook сообщил, что отмененный из-за коронавируса фестиваль «Звезды на Байкале» пройдет с 19 февраля по 1 марта 2021 года в Иркутске.

«Вы даже не представляете себе, насколько сильное чувство я сейчас испытываю, сообщая вам эту новость. Особенно вам, дорогие мои, любимые иркутяне. Я помню, насколько тяжёлым ударом стал для меня момент, когда пришло понимание, что осенью мы фестиваль провести всё-таки не сможем: ощущение бессильной ярости, безнадёги и вины, хотя и понятно, что никто не виноват в произошедшем, перед моими земляками», – поделился Мацуев.

В настоящее время составляется программа фестиваля. Ту, которую планировали на осень, невозможно воплотить в реальность, поскольку зарубежные артисты из-за пандемии не могут приехать в Россию. О том, кто выступит на фестивале, расскажут в ближайшее время.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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