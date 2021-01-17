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В Иркутске не будут обустраивать иордань на заливе Якоби

В Иркутске на Крещение не будут обустраивать иордань на заливе Якоби. Об этом сообщили в мэрии. По словам городских чиновников, решение об отмене традиционных мероприятий было принято в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

– Статистика показывает, что в прошлые годы на залив Якоби в период с 18 по 19 января приходили от 10 до 20 тысяч горожан. В сегодняшних условиях рисковать здоровьем и жизнями такого количества людей недопустимо, – подчеркнул мэр города Руслан Болотов.

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Службы пройдут в 26 храмах Иркутска. Как сообщили представители Иркутской епархии Русской православной церкви, забор воды для проведения религиозных обрядов будет проходить внутри храмов и церквей.

Тем не менее у иркутян будет возможность искупаться на Крещение в Иркутском районе, там открыли две купели – в парке-отеле «Бурдугуз» и на базе отдыха ЗАО «Труд». Об этом сообщили в администрации Иркутского района. Набрать святой воды жители района смогут в Листвянке (залив напротив ул. Лазо), Большом Голоустном (около Свято-Никольской церкви), Смоленщине (на реке Иркут в районе улицы Трудовой).

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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