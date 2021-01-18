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En+ Group передала Иркутской областной клинической больнице 5000 медицинских масок и 850 защитных костюмов

Компания En+ Group передала Иркутской областной клинической больнице партию средств индивидуальной защиты в рамках программы поддержки региона в борьбе с распространением коронавируса. Медицинскому учреждению передано 5000 тысяч медицинских масок и 850 защитных костюмов. 

  

В областной клинической больнице сейчас для приема инфицированных COVID-19 работает 4 отделения, в котором размещается почти 100 пациентов. Уход за ними осуществляют 50 человек медицинского персонала. Для обеспечения безопасных условий работы врачей СИЗ нужны постоянно. 

– С марта 2020 года компания EnGroup начала предпринимать активные действия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции:организован оперативный штаб, созданы безопасные условия на рабочих местах для персонала, обеспечивающего жилые дома, медицинские учреждения и организации теплом и электроэнергией. Мы понимаем, что справиться с инфекцией мы сможем только совместными усилиями бизнеса, власти и жителей, поэтому оказываем всестороннюю поддержку медицинских учреждений, –  Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса EnGroup.

Ранее компания EnGroup передала партию средств индивидуальной защиты из 2000 полумасок с фильтром и клапаном и 850 противочумных костюмов для сотрудников Медицинской автономной некоммерческой организации «Лечебно-диагностический центр» (МАНО ЛДЦ) в г. Ангарске, которая указом губернатора перепрофилирована для госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Также компания закупила и передала Иркутской области 800 тысяч медицинских масок и 30 тысяч ламинированных хирургических бахил. Средства индивидуальной защиты были переданы медицинским учреждениям и организациям социального обслуживания населения в рамках программы поддержки Иркутской области в борьбе с распространением коронавируса. 

По инициативе основателя компании Олега Дерипаски в 2020 году в Иркутской области структуры EnGroup построили, оборудовали и ввели в эксплуатацию три госпиталя для лечения внебольничной пневмонии. Сегодня все эти объекты уже работают и задействованы для госпитализации инфицированных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

Компания также организовала волонтерскую акцию в поддержку ветеранов войны и тружеников тыла. EnGroup закупила и с помощью волонтеров в самый разгар эпидемии доставляла ветеранам на дом наборы необходимых продуктов. Это позволило пожилым людям не рисковать и не покидать свои дома без особой необходимости в условиях распространения коронавирусной инфекции. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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