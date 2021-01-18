Новости

Вакцинация в Иркутской области будет вестись поэтапно

Для массовой вакцинации в регионе пока недостаточно вакцины. По словам губернатора Игоря Кобзева вакцинация в регионе будет производиться поэтапно, по мере поступления вакцины в регион. Ожидается, что в первой половине февраля в Иркутскую область поступит 43 тысячи доз. Сегодня губернатор подписал распоряжение об организации вакцинации в регионе.

– Всего к началу марта мы ожидаем, что в область придет более 120 тысяч доз. Поставки будут увеличиваться с учетом наращивания в России производственных мощностей, – сказал Игорь Кобзев.

На этой неделе в Иркутске открываются дополнительные прививочные кабинеты: в медсанчасти ИАПО, поликлинике №11, больницах № 9 и 10.

Читайте также:

Иркутский драматический театр откроется 16 февраля 2021 года
18 января 2021
В Иркутской области за прошедшие сутки 10 человек умерли от коронавируса
18 января 2021

Напомним, что массовая вакцинация в России стартовала сегодня, 18 января. При этом эксперты относят Иркутскую область к регионам, где вакцина недоступна для массового использования. По данным регионального оперштаба, общее число зараженных коронавирусом на 18 января в регионе составляет 45,5 тыс. человек, за последние сутки в Приангарье инфекцией заразился 259 человек.

При этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко напомнил россиянам о том, что прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции должны носить маски, до формирования популярного иммунитета, говорит министр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (3190)


Реклама на сайте

#ПредпринимательскийПрорыв. #мойбизнес
«Мы не плагиаторы». Иван Холод, «Сибирский Вездеход», – о том, чем зиминский квадроцикл отличается от своих «собратьев»
«Предпринимательский прорыв»: в Иркутске наградили инициативных предпринимателей 2020 года
«Предпринимательский прорыв 2020 года». Владимир Чернышев, Банк «Открытие» – о поддержке нового конкурса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании