Вакцинация в Иркутской области будет вестись поэтапно

Для массовой вакцинации в регионе пока недостаточно вакцины. По словам губернатора Игоря Кобзева вакцинация в регионе будет производиться поэтапно, по мере поступления вакцины в регион. Ожидается, что в первой половине февраля в Иркутскую область поступит 43 тысячи доз. Сегодня губернатор подписал распоряжение об организации вакцинации в регионе.

– Всего к началу марта мы ожидаем, что в область придет более 120 тысяч доз. Поставки будут увеличиваться с учетом наращивания в России производственных мощностей, – сказал Игорь Кобзев.

На этой неделе в Иркутске открываются дополнительные прививочные кабинеты: в медсанчасти ИАПО, поликлинике №11, больницах № 9 и 10.

Напомним, что массовая вакцинация в России стартовала сегодня, 18 января. При этом эксперты относят Иркутскую область к регионам, где вакцина недоступна для массового использования. По данным регионального оперштаба, общее число зараженных коронавирусом на 18 января в регионе составляет 45,5 тыс. человек, за последние сутки в Приангарье инфекцией заразился 259 человек.

При этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко напомнил россиянам о том, что прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции должны носить маски, до формирования популярного иммунитета, говорит министр.