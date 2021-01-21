89% россиян сталкивались с недобросовестными работодателями

Сервис Работа.ру и СберСтрахование провели исследование и выяснили, лишь каждый десятый опрошенный (11%) не имел такого опыта.

Большинство жителей России (60%) указали, что недобросовестность работодателей в их случае была связана с пренебрежительным отношением к работникам и их труду.

35% опрошенных отметили задержки зарплаты, 28% — злоупотребление полномочиями со стороны начальства, а 25% — невыполнение обязанностей работодателей. Каждый пятый респондент рассказал о звонках от руководства в нерабочее время и во время отпуска, а 18% указали, что из-за действий начальства они регулярно задерживаются на рабочем месте. Еще 11% жителей России отметили, что от их работодателей сложно добиться повышения.

В варианте «Другое» 10% респондентов чаще всего отмечали, что недобросовестность работодателей заключалась в сокращениях и увольнениях персонала без предупреждений и объяснения причин.

Застраховать себя на случай недобровольной потери работы можно при помощи программ страхования дочерних компаний Сбербанка. «Сбербанк страхование» предлагает страховую защиту на случай увольнения для ипотечных заёмщиков, «Сбербанк страхование жизни» — для заёмщиков потребительский кредитов. Таким образом, клиент может обезопасить себя и свою семью от финансового бремени на случай непредвиденных обстоятельств. В 2020 году каждый пятый заёмщик потребкредита Сбербанка стал страховаться от потери работы, а программу для ипотечных заёмщиков каждый месяц оформляют сотни тысяч клиентов.

В топ-5 регионов по подключению этого риска к программам страхования при потребительском кредитовании входят:

Москва,

Московская область,

Санкт-Петербург,

Ленинградская область,

Краснодарский край,

Ростовская область,

Республика Башкортостан.

При ипотечном кредитовании — жители Урала. Средний возраст клиента, который страховал себя на случай недобровольной потери работы в прошлом году — 37 лет.

В 2020 году «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни» произвели более 3,5 тыс. выплат на основании недобровольной потери работы. Большинство из них пришлись на сокращение штата предприятий и увольнение по соглашению сторон.