Топ-менеджер Сбербанка объявила о старте нового проекта

Сбер подарил партнерам и клиентам банка коробки с особыми сертификатами. Видео с ее распаковкой появилось на странице заместителя Председателя Байкальского банка Сбербанка Юлии Кальвиной в Facebook.

Коробка состоит из биоразлагающегося материала, выполнена в нежных тонах. В ней лежит сертификат на участие в межрегиональной акции «Посади дерево – подари планете жизнь». В мае Сбербанк выберет участок для посадки. Каждому партнеру банка придет приглашение на участие. Если он не сможет посадить дерево, то «Фонд подари жизнь» высадит его самостоятельно с именной табличкой.

– Я была приятно удивлена, что все клиенты и партнеры, которые получали этот сертификат говорили, что они придут сами со своими детьми, поэтому в мае у нас будет интересное городское мероприятие, связанное с посадкой деревьев. Хочу сказать спасибо всем организаторам и, конечно же, нашим клиентам и партнерам, которые готовы разделить эту прекрасную акцию! – говорит Юлия Кальвина.

Сертификаты на посадку деревьев в рамках акции «Посади дерево-сохрани планете жизнь» на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности Байкальского банка Сбербанка в 2020 году, были вручены и журналистам региональных СМИ всех 4-х регионов присутствия территориального банка. Старт акции обещает стать массовым.

Напомним, что новая стратегия Сбера, утвержденная наблюдательным советом банка осенью этого года предполагает следование принципам ESG, что расшифровывается примерно как экологическая, социальная, корпоративная ответственность, об этом рассказал во время итоговой пресс-конференции председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин. ESG-повестка направлена на всех: клиентов, сотрудников, акционеров, инвесторов, общество и государство, и включает в себя абсолютно разные направления, прежде всего, связанные с бизнесом.