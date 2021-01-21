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В Нижнеудинске сносят дома, пострадавшие во время наводнения

Более 60 домов собственники снесли самостоятельно, сообщают в областной администрации.

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Снос обойдется области в 2,5 млн рублей. За счет средств муниципального образования разобрано 24 аварийных многоквартирных дома, которые также пострадали во время наводнения. В январе в подтопленной части города разобрали 44 индивидуальных дома.

Для освободившейся территории будет разработан план комплексного развития.

На поддержку граждан, жилье которых было утрачено или повреждено в результате наводнения, в 2020 году предусмотрено 4 млрд 684,2 млн рублей, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства РФ – 3 млрд 11,6 млн рублей, за счет средств областного бюджета – 1 млрд 672,6 млн рублей. По состоянию на 20 августа исполнение по данным расходам составило 4 млрд 96,4 млн рублей (88% от плановых показателей). 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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