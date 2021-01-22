Быстро решить проблемы не удастся. Игорь Кобзев об аварийных отключениях электроэнергии

Губернатор Иркутской области прокомментировал ситуацию с аварийным отключением электроэнергии в эфире телеканала «Россия 24». В январе с этой проблемой столкнулись в нескольких населённых пунктах и СНТ региона.

Отопление многих современных домов напрямую зависит от электричества. Это усугубило ситуацию в январские морозы. Решить проблемы, копившиеся годами, за один день не удастся. Но работа уже начата, поручения даны, сообщил губернатор.

– Нужны системные решения. Надо понимать, как идет развитие территории, а оно должно идти с учетом подключения территорий к источникам электроснабжения. Везде нормативно определено, что это не более 15 КВт (действующие нормативы потребления при использовании земельного участка и надворных построек – ред.). Все остальное либо надо покупать по рыночной цене, либо иметь резервный источник питания. Мы прекрасно понимаем, многие жители не могут этого сделать. Мы предлагаем электросетевой компаний в рамках концесcии вести эти инвестиционные проекты, – рассказал Игорь Кобзев.

Чтобы решить вопрос с аварийными отключениям, по словам губернатора, должна быть консолидированная позиция у всех сторон. И у регионального правительства, которое должно поддержать эту программу с учетом будущего увеличения тарифов, у муниципалитетов, которые должны давать земельные участки для строительства жилых домов с учетом возможностей ресурсоснабжающей организации, и позиция самой ресурсоснабжающей организации, которая должна видеть перспективу развития на несколько лет.

Напомним, что утром 6 января из-за запредельной нагрузки на электросети было частично ограничено энергоснабжение населенных пунктов: д. Грановщина, с. Хомутово, с. Урик, д. Тайтура, д. Московщина, д. Ширяева. Всего 5 368 абонентов. «Иркутская электросетевая компания» подтверждала, что причина массового отключения электроэнергии не только в сильных морозах и резком росте потребления, но и решении системных вопросов, связанных с серьезными инвестициями.