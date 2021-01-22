ФОК в селе Урик Иркутского района поставлен на кадастровый учет

Кадастровая стоимость объекта определена в размере около 5 млн руб. Право собственности зарегистрировано за Уриковским муниципальным образованием, сообщают в Росреестре.

В ФОКе есть стадион, который включает в себя футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольную площадку и трибуны на 300 мест. Здесь планируется проводить занятия по легкой атлетике, хоккею, волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису и другим видам спорта.

Напомним, в 2020 году в Иркутской области по проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» ведется строительство пяти объектов спорта, в том числе за счет средств федерального бюджета. В настоящее время идёт приемка физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Урик Иркутского района. Практически завершено строительство плавательного бассейна в Усть-Куте. В высокой степени готовности ФОК в поселке Большой Луг Шелеховского района. Также продолжается строительство ФОКа в поселке Усть-Уда и спортивно-оздоровительного комплекса в селе Казачинское.