Нужна ли прививка от коронавируса людям с антителами

На сегодня вакцину ставят пять медучреждений Иркутска.

– Перенесенный коронавирус не является противопоказанием к прививке. Тесты на антитела перед вакцинацией сдавать не нужно. Вакцинация добровольная. Всех, кто поставил прививку, внесут в федеральный реестр вакцинирования, – заявил на прямой трансляции министр здравоохранения Приангарья Яков Сандаков.

Напомним, что массовая вакцинация в России стартовала сегодня, 18 января. При этом эксперты относят Иркутскую область к регионам, где вакцина недоступна для массового использования.По данным регионального оперштаба, общее число зараженных коронавирусом на 18 января в регионе составляет 45,5 тыс. человек, за последние сутки в Приангарье инфекцией заразился 259 человек.

При этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко напомнил россиянам о том, что прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции должны носить маски, до формирования популярного иммунитета, говорит министр.