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Банк «Открытие» на треть увеличил розничный кредитный портфель в 2020 году

Банк «Открытие» объявил о значительном росте бизнеса розничного кредитования по итогам 2020 года. Так, кредитный портфель в розничном сегменте за год увеличился на 34% до 457,1 млрд руб. Выдачи кредитов физическим лицам выросли более чем на 20% до 282,9 млрд руб.

Наиболее быстрыми темпами в 2020 году прирастало ипотечное кредитование. Так, по итогам 12 месяцев выдачи ипотеки выросли более чем в полтора раза до 145,3 млрд руб.; ипотечный портфель увеличился почти на 50% до 242,9 млрд руб.

В связи с существенным падением потребительского спроса во втором квартале 2020 года в результате карантинных мер выдачи кредитов наличными остались фактически на уровнях 2019 года - 137,6 млрд руб. Портфель беззалоговых кредитов увеличился на 21,5% до 196,9 млрд руб. Портфель кредитных карт увеличился на 8% до 16,4 млрд руб.

«В прошлом году мы наблюдали взрывной рост спроса на розничные кредиты, и в первую очередь на ипотеку, - говорит Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие». – Основными драйверами этого роста стали снижение ставок вслед за ключевой ставкой Банка России, а также ипотека с господдержкой. В 2021 году ситуация будет сильно зависеть от эпидемиологической обстановки. Однако можно прогнозировать дальнейшее восстановление потребительской активности населения, а значит, и сохранение высокого интереса физлиц к кредитным продуктам».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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