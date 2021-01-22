В 2020 году клиенты Сбера вложили в ПИФы почти вдвое больше, чем в 2019-м

За 2020 год клиенты вложили в биржевые и открытые паевые инвестиционные фонды Сбер Управление Активами 49 млрд рублей, что почти на 80% больше, чем годом ранее (27,3 млрд рублей).

Открытые ПИФы

В топ-10 самых популярных в России открытых ПИФов в прошлом году по версии портала Investfunds вошли два фонда Сбера.

9,3 млрд руб. вложили клиенты в фонд «Сбер — Долларовые облигации»[1], который даёт возможность инвестировать в российские корпоративные еврооблигации и государственные облигации развитых стран, номинированные в долларах США. Вложиться в фонд можно с помощью стратегии доверительного управления «Долларовые облигации» (ранее «Российские облигации (USD)»).

7 млрд руб. — в фонд «Сбалансированный»[2]. Он позволяет вложиться в широкий набор ценных бумаг, который включает в себя и перспективные акции, и облигации крупных и надёжных компаний. Распределяя средства между акциями и облигациями, фонд может гибко реагировать на изменения на фондовых рынках.

В топ-10 самых доходных на российском рынке вошли три ПИФа Сбера.

+56,76% прибавил в стоимости пай фонда «Потребительский сектор»[3]. Фонд вкладывает средства в акции российских и международных компаний потребительского сектора, таких как «М.Видео», «Лента», «Магнит» и другие.

+56,26% — пай фонда «Глобальный интернет»[4]. С помощью этого фонда инвесторы могут вложиться в акции перспективных компаний со всего мира, чей бизнес связан с интернетом.

+45,97% — пай фонда «Биотехнологии»[5]. Фонд инвестирует в акции крупнейших биотехнологических и фармацевтических компаний, специализирующихся на разработке новых лекарств[6].

Биржевые фонды

2020 год стал наиболее успешным для биржевых ПИФов Сбер Управление Активами, которые привлекли рекордную сумму — более 35,7 млрд руб. (в 2019 году — около 8 млрд руб.). Биржевые фонды — простой инструмент, принцип работы которого понятен даже неопытному инвестору. Задача биржевого фонда — повторять динамику индекса, который он копирует.

1-е, 2-е и 4-е места в топ-10 самых популярных биржевых фондов в России в 2020 году заняли продукты Сбера.

В тексте использованы данные портала Investfunds.ru по доходности (среди фондов со стоимостью чистых активов более 1 млрд руб.) и притокам в открытые и биржевые ПИФы за период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

АО «Сбер Управление Активами» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Лицензия ФКЦБ России № 045-06044-001000 от 7 июня 2002 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ, заинтересованные лица могут по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, дом 3, корп. 1, этаж 20, на сайте https://www.sber-am.ru, по телефону: +7 (495) 258-05-34. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом (ПДУ ПИФ). ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчётной стоимости инвестиционных паёв при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер — Фонд Сбалансированный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 21.03.2001 за № 0051-56540197.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер — Глобальный Интернет» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.06.2011 за № 2161-94175705. По состоянию на 31 декабря 2020 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за 3 мес. (+4,90%), за 6 мес. (+25,04%), за 1 год (+56,26%), за 3 года (+75,74%).

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер — Биотехнологии» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.04.2015 за № 2974. По состоянию на 31 декабря 2020 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за 3 мес. (+4,78%), за 6 мес. (+12,10%), за 1 год (+45,97%), за 3 года (+69,20%).

БПИФ РФИ «Сбер — Индекс МосБиржи государственных облигаций» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.12.2018 за № 3629.

ОПИФ РФИ «Сбер — Долларовые облигации» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.04.2019 за № 3706.

БПИФ РФИ «Сбер — Индекс МосБиржи рублёвых корпоративных облигаций» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 25.07.2019 за № 3785.

ОПИФ РФИ «Сбербанк — Потребительский сектор» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 01.03.2007 за № 0757-94127221. По состоянию на 31 декабря 2020 года прирост расчётной стоимости пая фонда составил: за 3 мес. (+5,75%), за 6 мес. (+35,33%), за 1 год (+56,76%), за 3 года (+56,11%).

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер — Индекс МосБиржи полной доходности "брутто"» (БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер — MOEX Russia Total Return») — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.08.2018 за № 3555.

Индекс МосБиржи государственных облигаций / MOEX Russian Government Bond Index Total Return, Индекс корпоративных облигаций 1-3 (RUCBTR3Y), «Индекс МосБиржи полной доходности "брутто"» / MOEX Total Return Index — фондовые индексы, рассчитываемые ПАО Московская Биржа. Правообладателем товарных знаков «Индекс МосБиржи» и «MOEX» является ПАО Московская Биржа. ПАО Московская Биржа не даёт никаких гарантий и заверений третьим лицам в целесообразности инвестирования в финансовые продукты АО «Сбер Управление Активами», основанные на индексах, рассчитываемых ПАО Московская Биржа. Основанием возникновения отношений между ПАО Московская Биржа и АО «Сбер Управление Активами» является предоставление неисключительной лицензии на использование товарных знаков «Индекс МосБиржи» и «MOEX». Индексы МосБиржи, рассчитываемые ПАО Московская Биржа и напрямую ассоциирующиеся с товарным знаком «Индекс МосБиржи», созданы, рассчитываются, поддерживаются без привязки к АО «Сбер Управление Активами» и его хозяйственной деятельности.