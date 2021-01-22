Кинофонд Приангарья устраивает спецпоказ фильма «Высоцкий в Иркутске»

24 января в 19.00 на официальном Youtube-канале кинофонда состоится онлайн-встреча ко дню рождения Владимира Высоцкого, сообщают в кинофонде.

Гости - режиссер, член Союза кинематографистов России Павел Скоробогатов, а также сценарист и режиссер Оксана Цепилова. Модератор – Алексей Петров.

Также, в рамках эфира сценарист и режиссер Оксана Цепилова представит Высоцкого в одном из тизеров своего проекта «Вертикальный Иркутск».

Модератором выступит известный историк, журналист, автор проекта «Прогулки по старому Иркутску» Алексей Петров.

Напомним, премьера картины «Высоцкий в Иркутске» состоялась 20 января в кинотеатре «Дон-Отелло» в формате закрытого показа.