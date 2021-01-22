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В Бурятии снимут часть карантинных ограничений

Правительство республики предлагает отменить гибкий график и удаленку, сообщают в республиканском оперштабе.

Районные школы республики с численностью обучающихся свыше тысячи человек планируют полностью перевести на очный формат обучения. Ранее для таких больших школ был организован перевод 30% обучающихся на дистанционное обучение.

На 22 января в республике коронавирусом заболели 153 человека: 116 – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные. За последние сутки в регионе 2 человека умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончалось 645 человек.

 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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