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«ИрАэро» намерена составить конкуренцию «Ангаре» на рейсе Иркутск – Нижнеангарск

Авиакомпания «ИрАэро» планирует выполнить два пробных рейса по маршруту Иркутск – Нижнеангарск, сообщается на сайте перевозчика. Сейчас по этому направлению летает только авиакомпания «Ангара».

Первые рейсы состоятся 31 января и 7 февраля 2021 года на самолётах Ан-24. Количество мест – 48, цена билета в одну сторону – 4150 рублей. Вылет из Иркутска состоится в 10:00, прилет в Нижнеангарск намечен на 11:30, обратный рейс запланирован на 12:30, прибытие в столицу Приангарья – на 14:00.

Авиакомпания планирует выполнять рейсы по воскресеньям. По информации «Интерфакса», перевозчик намерен в дальнейшем летать в Нижнеангарск еженедельно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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