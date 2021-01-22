«ИрАэро» намерена составить конкуренцию «Ангаре» на рейсе Иркутск – Нижнеангарск

Авиакомпания «ИрАэро» планирует выполнить два пробных рейса по маршруту Иркутск – Нижнеангарск, сообщается на сайте перевозчика. Сейчас по этому направлению летает только авиакомпания «Ангара».

Первые рейсы состоятся 31 января и 7 февраля 2021 года на самолётах Ан-24. Количество мест – 48, цена билета в одну сторону – 4150 рублей. Вылет из Иркутска состоится в 10:00, прилет в Нижнеангарск намечен на 11:30, обратный рейс запланирован на 12:30, прибытие в столицу Приангарья – на 14:00.

Авиакомпания планирует выполнять рейсы по воскресеньям. По информации «Интерфакса», перевозчик намерен в дальнейшем летать в Нижнеангарск еженедельно.