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Иркутская область заняла 10 место на Дельфийских играх

Это самая высокая позиция за все время формирования рейтинга, сообщают в администрации региона. 

Его составляют на основании участия делегации региона во всероссийских творческих состязаниях среди детей и подростков.  

В 2020 году по итогам отборочных турниров в делегацию региона вошло 65 юных талантов. Они выступали в 13 номинациях, среди которых «Балалайка», «Саксофон», «Академическое пение», «Художественные ремёсла», «Современная хореография». Артисты получили четыре медали и специальный диплом игр. По итогам командного первенства Иркутская область заняла десятое место.  

- В этом году мы расширяем количество номинаций, в которых будет представлена Иркутская область. Новыми станут «Народный танец», «Художественное чтение» и «Журналистика». Набор желающих участвовать уже идет, он завершится 5 февраля. Делегация области будет сформирована в марте, - сказал заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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