В России ограничат один из крупнейших каналов вывода денег за рубеж

Это может навредить добросовестному бизнесу, сообщает РБК.

Минюст и Банк России совместно с участниками рынка разрабатывают законопроект о запрете зачисления средств по таким документам сразу на счета за рубежом, рассказал РБК участник обсуждения и подтвердил представитель Минюста.

Для получения возмещения по исполнительному листу компания или гражданин обязаны будут иметь счет в российской кредитной организации.

Правило распространится в том числе на нерезидентов.

Принятие поправок позволит минимизировать переводы в пользу «недобросовестных взыскателей» с целями отмывания средств и уклонения от налогов, отметил представитель Минюста. В ЦБ сообщили, что прорабатываются «комплексные изменения в законодательство» для борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы. Предложение ограничить возможности переводов за рубеж по исполнительным документам там не прокомментировали.

Легализация и вывод денег сомнительного происхождения из России через исполнительные документы стали публично обсуждаться после раскрытия «молдавской схемы» в 2017 году. Она подразумевала перевод средств от российской компании-должника зарубежному контрагенту по решению суда. Основанием для транзакции служил исполнительный лист — такой документ в России имеет особый статус, и банки обязаны проводить платеж по нему. Схема не раз модифицировалась: в последние годы для проведения сомнительных операций использовались исполнительные надписи нотариусов и решения комиссий по трудовым спорам (КТС), которые в России также считаются исполнительными документами.