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В 2020 году Коршуновский ГОК увеличил добычу руды на 7%

Объем добытой руды составил 7 млн тонн, сообщают в пресс-службе ГОКа.

Положительную динамику добычи показали оба месторождения: и Коршуновский карьер (4%), и Рудногорский рудник (10%).  

«В 2020 году, несмотря на пандемию, предприятие работало в стабильном режиме. Увеличить объем горных работ позволило своевременное обновление и восстановление горнотранспортного оборудования. В течение 2020 года мы запустили в работу 3 новых карьерных самосвала и новый станок для бурения взрывных скважин», – отметил управляющий директор ПАО «КГОК» Михаил Мажукин. 

Добытое железорудное сырье обогащается на фабрике КГОК и уходит потребителю как высококачественный концентрат.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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