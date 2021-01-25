В 2020 году Коршуновский ГОК увеличил добычу руды на 7%

Объем добытой руды составил 7 млн тонн, сообщают в пресс-службе ГОКа.

Положительную динамику добычи показали оба месторождения: и Коршуновский карьер (4%), и Рудногорский рудник (10%).

«В 2020 году, несмотря на пандемию, предприятие работало в стабильном режиме. Увеличить объем горных работ позволило своевременное обновление и восстановление горнотранспортного оборудования. В течение 2020 года мы запустили в работу 3 новых карьерных самосвала и новый станок для бурения взрывных скважин», – отметил управляющий директор ПАО «КГОК» Михаил Мажукин.

Добытое железорудное сырье обогащается на фабрике КГОК и уходит потребителю как высококачественный концентрат.