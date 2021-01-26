С начала года жители Иркутской области почти на треть чаще обратились к кардиологам, гематологам и ортопедам

Медицинская онлайн-платформа СберЗдоровье (входит в экосистему Сбера) зафиксировала с начала января рост числа визитов жителей Иркутской области к кардиологам на 31%, на 33% - к гематологам и на 31% - к ортопедам.

Динамика обращений к этим врачам самая высокая среди докторов всех специальностей. В целом же в России число обращений к врачам и на диагностику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7%.

Телемедицинский сервис СберЗдоровье проанализировал данные о записи к врачам и телемедицинских консультациях жителей Иркутской области за новогодний и постновогодний период и выявил рост числа как очных посещений, так и удаленных консультаций. Специалисты анализировали данные за период: конец декабря 2020 и первые недели 2021 года и сравнивали с аналогичным периодом конца 2019 – начала 2020 года. За этот период были проанализированы обезличенные данные о записи на прием к врачу через сервис и проведенных телемедицинских консультациях.

Рост обращений к кардиологам может быть вызван тем, что после перенесённой коронавирусной инфекции у многих пациентов наблюдаются изменения артериального давления.

Люди с хроническими болезнями сердца входят в группу риска при заболевании COViD-19. При обращении к ортопедам пациенты чаще жаловались на боли в спине, что связано со снижением общей активности при удаленной работе и более продолжительным временем, проведенным в сидячем положении, как во время карантина в целом, так и во время новогодних праздников. Часть же обращений была продиктована участившимися травмами во время активного зимнего отдыха, более доступного этой зимой (из-за погоды, большого количества осадков и т.д.), чем другие виды развлечений.

Каждая третья онлайн-консультация со специалистами на новогодних каникулах была с терапевтом, а динамика роста обращений к врачам, работающим удаленно, была более чем 10-кратной. Взрывной рост удаленных консультаций с врачами этой специальности вызван несколькими причинами. Многие люди, которые раньше посещали врача этой специальности очно, стали решать бОльшую часть вопросов онлайн. Например, какие лекарства принять, какие, наоборот, не принимать. Что делать, если поднялась температура или болит голова и т.д. Также многие жители городов провели новогодние праздники на дачах и не имели возможности очно посещать специалистов. Пациенты хотят как можно скорее узнать причину недомогания и предпочитают лишний раз не появляться в больницах и поликлиниках.