Новости

Саунам, соляриям и СПА-салонам Приангарья разрешили работать без ограничений по времени

Служба потребительского рынка Приангарья на официальном сайте сообщила, что глава региона Игорь Кобзев внес изменения в указ, согласно которым саунам, соляриям и СПА-салонам с минувшего понедельника можно работать без временных ограничений.

«В Иркутской области с 25 января 2021 года отменены ограничения по времени работы хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги саун, соляриев и СПА-салонов», – отмечается на сайте.

Ранее часы работы этих учреждений были ограничены из-за эпидемии коронавируса.

Читайте также:

Минздрав: У переболевших коронавирусом иммунитет держится в течение 7-8 месяцев
27 января 2021
Обвал доллара прогнозируют в 2021 году
27 января 2021

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Минздрав: У переболевших коронавирусом иммунитет держится в течение 7-8 месяцев
В России пока не будут прививать от коронавируса иностранцев
Саунам, соляриям и СПА-салонам Приангарья разрешили работать без ограничений по времени
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании