Саунам, соляриям и СПА-салонам Приангарья разрешили работать без ограничений по времени

Служба потребительского рынка Приангарья на официальном сайте сообщила, что глава региона Игорь Кобзев внес изменения в указ, согласно которым саунам, соляриям и СПА-салонам с минувшего понедельника можно работать без временных ограничений.

«В Иркутской области с 25 января 2021 года отменены ограничения по времени работы хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги саун, соляриев и СПА-салонов», – отмечается на сайте.

Ранее часы работы этих учреждений были ограничены из-за эпидемии коронавируса.