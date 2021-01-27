В России пока не будут прививать от коронавируса иностранцев

Иностранных граждан, живущих в России, пока не будут прививать от коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что пока в приоритете россияне, сообщает Интерфакс.

"Как только появится возможность прививать всех, не граждан РФ, это тоже будет сделано", - сказала Попова в ходе пленарного заседания Госдумы во вторник.

Напомним, с 18 января Россия перешла к поэтапной вакцинации населения. В связи с эти некоторые субъекты РФ ввели антиковидные паспорта. В Иркутске записаться на вакцинацию можно в четырех больницах или через сервис Госуслуги и кврачу38.рф.